¿Quién es Patricia González?: "Soy una militante"

“Me volví feminista antes de la ola. Eso fue por 2010 o 2011. Cuando después llegó la ola masiva de movilizaciones en el 2017, yo ya estaba en la Dirección de Género de la Intendencia de Montevideo, con Daniel Martínez como intendente”, recordó. Ingresó a ese cargo con apenas 28 años, cuando la entonces Secretaría de la Mujer pasó a ser la Asesoría para la Igualdad de Género, dentro del gabinete municipal.

El inicio de su compromiso social se remonta a la adolescencia, en un merendero del barrio Las Malvinas, en Colonia, durante la crisis económica. Luego, en Montevideo, González sostuvo sus estudios gracias a las becas del Fondo de Solidaridad, y comenzó a militar con más fuerza en los años de gobierno de José Mujica, en coincidencia con la presidencia de Mónica Xavier en el Frente Amplio.

La política y el Frente Amplio

Antes de incorporarse de lleno a la vida política, trabajó en el mundo de las consultoras. “Mis primeros años fueron como encuestadora, asistente de campo, hice todo el recorrido”, relató. En la elección de 2009 incluso trabajaba en una de ellas.

Si bien su ingreso a la militancia tuvo raíz en el feminismo, fue ese mismo camino el que la acercó al Frente Amplio. “Me acerqué al frente por feminista, pero también por enojo con decisiones de gobierno. La militancia surge de ahí, de esa tensión entre convicciones, lecturas críticas y la necesidad de transformar”, señaló.

Hoy, González es reconocida como una voz política y feminista que combina a la perfección su formación académica, experiencia institucional y una identidad marcada por la militancia. “Soy una militante para vivir mejor, porque creo que militar es una forma de construir sentido en un mundo que angustia”, afirma.