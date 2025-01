Reunión Orsi - Delgado genera polémica entre los blancos

“Al Partido Nacional lo representa el Directorio y cualquier reunión es a título personal y no puede invocar ninguna condición de interlocutor”, dijo uno de los dirigentes blancos que participó en las últimas reuniones.

Desde el comando de Orsi aseguraron que se trata de una reunión que se habían prometido ambos políticos antes de las elecciones y que todavía no habían concretado. Además, a diferencia de lo que plantean desde el Partido Nacional, aseguraron que no negociarán cargos en la reunión porque no es el presidente electo el que se encarga de eso, sino Alejandro Sánchez, el futuro secretario de Presidencia.

Alianza País marca su posición

El sector Alianza País liderado por senador Javier García, hacen énfasis en el cambio de autoridades partidarias, ya que “el que negocia es el partido”, por eso tienen que renovar el directorio. El senador Sebastián Da Silva dijo a La Diaria que la reunión no le quita el sueño, ya que Delgado “tiene toda la potestad del mundo para reunirse con quien quiera”.

La postura de su sector es que se cite a la Convención Nacional del PN en marzo para poder cambiar las autoridades partidarias, e impulsar al senador García para presidir el directorio. “Esa es la hoja de ruta que tenemos. Urge cambiar el directorio, y urge la fecha porque hay un proceso electoral".

Otrtos dirigentes sostienen que la reunión de este jueves es otra “señal” del excandidato blanco para decir: “El que habla con el presidente (electo) soy yo”. Por lo tanto, aseguró que Delgado “está mostrando que el que negocia y lidera es él”.