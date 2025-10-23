Sánchez anunció investigación para determinar si hay complicidad de funcionarios públicos

Resguardar los recursos públicos

El secretario de Presidencia expresó que Orsi instruyó a que el Estado uruguayo “resguarde los recursos del pueblo uruguayo”. A su vez, planteó que se analizará “en profundidad” tanto en la órbita administrativa como en la judicial “qué tipo de procedimientos se pueden desencadenar para esclarecer estos hechos que tienen esta gravedad”.

Asimismo, debido a que ya se pagaron 30 millones de dólares a Cardama, Díaz aseguró que “el Estado uruguayo hará todo lo posible por recuperar los dineros públicos que efectivamente están en juego”.

El 15 de diciembre de 2023, el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció, a través del Ministerio de Defensa Nacional, el contrato de compra de dos buques de patrulla oceánica al astillero español Cardama por US$ 92 millones de dólares.

Javier García, quien fuera ministro en aquel entonces, indicó que la firma supuso “terminar con un proceso de 20 años de frustraciones”, ya que en 2014 el Senado uruguayo ya había aprobado unánimemente una declaración en favor de la compra de los buques, necesarios para el funcionamiento de la Armada uruguaya.

Finalmente, el actual gobierno decidió rescindir el contrato de las dos patrullas oceánicas por irregularidades.