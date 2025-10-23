El presidente de la República, Yamandú Orsi, junto con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, anunció que el gobierno tomó la decisión de “iniciar acciones” para rescindir el contrato de compra de las dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard, tras constatar “hechos que ameritan la comunicación por la gravedad que revisten”.
Caso Cardama
Sánchez anunció investigación para determinar si hay complicidad de funcionarios públicos
"Ya se pagaron 30 millones de dólares a Cardama y el Estado hará todo lo posible por recuperar los dineros públicos", dijo el prosecretario Jorge Díaz.