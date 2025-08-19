El Senado aprobó este martes una moción de orden presentada por el senador Nicolás Viera (Frente Amplio), tras la abrupta finalización de la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti. El debate se vio interrumpido luego de que en el recinto se profirieran insultos homofóbicos por parte del senador nacionalista Sebastián Da Silva, que generaron un fuerte rechazo entre legisladores de distintos partidos.
Luego del debate
Senado rechazó insultos homofóbicos y reafirmó el valor del diálogo democrático
