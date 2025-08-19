Senado rechazó insultos homofóbicos y reafirmó el valor del diálogo democrático

Un atentado contra la confianza pública

La declaración también enfatiza la responsabilidad de todos los integrantes del cuerpo legislativo en el cuidado del clima de debate, recordando que el mandato ciudadano que los respalda requiere que actúen como garantes de la calidad democrática. En ese sentido, se subraya que la ciudadanía observa y evalúa el comportamiento de sus representantes, y que los episodios de violencia verbal o discriminación atentan contra la confianza pública en las instituciones.

“Este compromiso exige un ambiente de trabajo institucional que privilegie el entendimiento sobre la confrontación”, señala el documento, que además exhorta a concentrar energías en la búsqueda de acuerdos y soluciones que atiendan las urgentes necesidades de la población. La moción culmina reafirmando que la dignidad del debate y la fortaleza de la democracia uruguaya dependen del respeto mutuo y la responsabilidad de sus actores políticos.