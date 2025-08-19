Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Nicolás Viera | Sebastián Da Silva |

Luego del debate

Senado rechazó insultos homofóbicos y reafirmó el valor del diálogo democrático

El Senado repudió los insultos homofóbicos proferidos en el recinto y reafirmó el valor del diálogo democrático basado en el respeto y la convivencia política.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La moción aprobada expresa de manera categórica que el Senado de la República “rechaza cualquier comportamiento que pretenda menospreciar la calidad del diálogo y erosionar el respeto mutuo”, advirtiendo que esas acciones comprometen la capacidad colectiva de abordar los grandes desafíos nacionales y de responder a las urgentes necesidades de la población.

En el texto, los senadores remarcaron la necesidad de preservar la institucionalidad, señalando que la convivencia democrática exige “un diálogo sereno, argumentado y respetuoso como base fundamental para la construcción democrática”. El planteo apunta a que las diferencias políticas, inherentes a la democracia, se expresen siempre dentro de los marcos del decoro parlamentario, sin lugar para expresiones que denigren o discriminen.

Un atentado contra la confianza pública

La declaración también enfatiza la responsabilidad de todos los integrantes del cuerpo legislativo en el cuidado del clima de debate, recordando que el mandato ciudadano que los respalda requiere que actúen como garantes de la calidad democrática. En ese sentido, se subraya que la ciudadanía observa y evalúa el comportamiento de sus representantes, y que los episodios de violencia verbal o discriminación atentan contra la confianza pública en las instituciones.

“Este compromiso exige un ambiente de trabajo institucional que privilegie el entendimiento sobre la confrontación”, señala el documento, que además exhorta a concentrar energías en la búsqueda de acuerdos y soluciones que atiendan las urgentes necesidades de la población. La moción culmina reafirmando que la dignidad del debate y la fortaleza de la democracia uruguaya dependen del respeto mutuo y la responsabilidad de sus actores políticos.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar