Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Frontán | Ley de Lavado |

Contradicciones

Zubía rechazó la Ley de Lavado: Frontán y Navatta le marcaron los límites en vivo

En Esta Boca es Mía, Fernando Frontán y Eleonora Navatta cuestionaron el tono apocalíptico de Gustavo Zubía y defendieron la confianza en las instituciones.

Tenso debate entre Zubía, Frontán y Navatta.

Tenso debate entre Zubía, Frontán y Navatta.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

El atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, volvió a colocar en primer plano el debate sobre seguridad, justicia y la fortaleza institucional. En el programa Esta Boca es Mía, el senador colorado y exfiscal Gustavo Zubía fue duramente interpelado por el pastor y activista Fernando Frontán y la periodista Eleonora Navatta, quienes cuestionaron su visión centrada en la desconfianza hacia el sistema y su resistencia a la Ley de Lavado de Activos.

El intercambio comenzó con un planteo de Frontán sobre la necesidad de asumir responsabilidades. “La autocrítica siempre empieza por uno. ¿Cuál es su autocrítica?”, inquirió al legislador. Zubía reconoció fallas de la coalición en el tratamiento de las cárceles, las comisarías y la reforma del Código del Proceso Penal, pero su respuesta dejó la sensación de un diagnóstico reiterativo sin propuestas concretas que trasciendan el lamento por proyectos “que duermen en los cajones”. La observación de Frontán apuntó a un punto neurálgico y es que los llamados a endurecer el sistema penal pierden fuerza política y terminan en una retórica de desgaste.

Por su parte la periodista Eleonora Navatta afirmó que la investigación del atentado contra Ferrero no puede quedar reducida a una hipótesis única. “Me preocupa que estemos casi resueltos con lo obvio. Hay que ampliar las pistas y no quedarnos en una versión única”, advirtió. También reclamó reabrir la discusión sobre la creación de un Ministerio de Justicia, tema presente en programas de varios partidos pero sistemáticamente bloqueado en la agenda política.

Zubía: mano dura sin Ley de Lavado

La mayor contradicción quedó expuesta en la postura de Zubía. El exfiscal insistió en que la prioridad es reformar el Código Penal y atender la crisis carcelaria, mientras relegó la Ley de Lavado de Activos. “La ley de lavado va a afectar el día del arquero”, afirmó para desestimar su impacto inmediato. El argumento resulta problemático en un contexto donde el crimen organizado y las redes financieras ilícitas son parte esencial de la violencia que sacude al país. Mientras reclama medidas urgentes, Zubía desacredita una herramienta reconocida internacionalmente para golpear la base económica de esas organizaciones.

Frontán sintetizó la tensión existente al advertir que la “desconfianza es una bomba al sistema” y que sin credibilidad no hay salida política ni institucional.

Embed - ¿CORTAN EL AUDIO A FRONTÁN POR CRUZAR A ZUBÍA?

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar