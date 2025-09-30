Zubía rechazó la Ley de Lavado: Frontán y Navatta le marcaron los límites en vivo

El intercambio comenzó con un planteo de Frontán sobre la necesidad de asumir responsabilidades. “La autocrítica siempre empieza por uno. ¿Cuál es su autocrítica?”, inquirió al legislador. Zubía reconoció fallas de la coalición en el tratamiento de las cárceles, las comisarías y la reforma del Código del Proceso Penal, pero su respuesta dejó la sensación de un diagnóstico reiterativo sin propuestas concretas que trasciendan el lamento por proyectos “que duermen en los cajones”. La observación de Frontán apuntó a un punto neurálgico y es que los llamados a endurecer el sistema penal pierden fuerza política y terminan en una retórica de desgaste.