El atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, volvió a colocar en primer plano el debate sobre seguridad, justicia y la fortaleza institucional. En el programa Esta Boca es Mía, el senador colorado y exfiscal Gustavo Zubía fue duramente interpelado por el pastor y activista Fernando Frontán y la periodista Eleonora Navatta, quienes cuestionaron su visión centrada en la desconfianza hacia el sistema y su resistencia a la Ley de Lavado de Activos.
Contradicciones
Zubía rechazó la Ley de Lavado: Frontán y Navatta le marcaron los límites en vivo
En Esta Boca es Mía, Fernando Frontán y Eleonora Navatta cuestionaron el tono apocalíptico de Gustavo Zubía y defendieron la confianza en las instituciones.