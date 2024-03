COFE inicia movilizaciones contra reglamentación de licencias médicas

“Como es práctica sostenida del actual Gobierno, nos mintió descaradamente”, sentencia COFE. No solo no se convocó a ninguna reunión sino que el MTSS no cumplió con el compromiso asumido de instar a todos los Ministerios y Organismos a que instalaran las bipartitas de salud laboral”.

“El Gobierno tiene incorporado en su ADN, como parte de su concepción de gestión y de ajuste: el recorte de salario, el perjuicio a los trabajadores, y la negociación de mala fe, al punto tal, que promueve la inexistencia de la negociación colectiva”, subraya.

Tras dar cuenta de todos los compromisos incumplidos por el gobierno que preside Luis Lacalle Pou, COFE precisa que la visión del gobierno es “de atropellar derechos, de aplicar leyes cuando perjudican a los trabajadores pero de mantener selectivamente aquellas leyes que le permiten mantener hasta el final de su gestión los cargos a dedo y de particular confianza”. Esto, para la gremial, “representa también una concepción de cómo administrar los fondos públicos, donde la discrecionalidad en la utilización de los mismos es moneda corriente”.

COFE convoca con urgencia

Por estos motivos es que COFE solicita la convocatoria urgente a la negociación colectiva e insta al Gobierno y al presidente Luis Lacalle Pou, a dar cumplimiento a la Ley 18.508, de Negociación Colectiva del Sector Publico.

En consecuencia, se iniciará un plan de acción que incluirá medidas de lucha ya votadas en asamblea y se presentará un recurso administrativo contra el Instructivo “impuesto unilateralmente por el Gobierno” y se realizará denuncia ante la OIT.