Federación Ancap descartó desabastecimiento y asegura que se trabaja con normalidad

El sábado los trabajadores de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland(Ancap) realizaron una asamblea de dos horas en la planta de La Tablada. Por esta razón las empresas privadas encargadas de la distribución de combustible decidieron no ingresar al predio y no cargar, por lo que durante el fin de semana no repartieron combustibles en estaciones de servicio.