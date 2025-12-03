Luego de recortes en TV Ciudad y M24 casi 80 trabajadores del rubro quedan sin trabajo

El intendente insiste en que los cambios responden a la lógica de gestión del nuevo director, José María Ciganda, a quien asegura otorgar “total libertad”. En sus palabras, la nueva etapa apunta a “un medio plural, con tecnología y visión modernas, soporte de todas las voces de la sociedad y poniendo foco en la cuestión montevideana”.

La cancelación de programas emblemáticos como La letra chica y la suspensión del informativo de los domingos se traduce en decenas de personas sin ingresos asegurados, aunque la comuna sostiene que los cambios no son un “recorte".

¿Despolitizar el canal?

El intendente fue consultado sobre si su objetivo era “despolitizar” el canal. Respondió que es imposible: “Si un canal muestra la realidad, ya es intrínsecamente político. La clave es que sea plural”. También afirmó que bajo su gestión no habrá “ningún tipo de interferencia política” en la pantalla..

El nuevo rumbo quiere dejar atrás la administración de Carolina Cosse quien lidió con renuncias, denuncias y disputas entre la dirección y los equipos periodísticos. Bergara pretende marcar distancia, inclinar el canal hacia un público más amplio y fortalecer su pata comercial. En campaña había señalado que la vieja lógica —no vender publicidad en cable— estaba agotada. “Hay un margen muy grande para avanzar en venta de publicidad, promoción, etcétera, sin que eso implique incidencia en los contenidos”, sostuvo en mayo.

Entre 2020 y 2024, la gestión de Cosse multiplicó por cinco la facturación publicitaria, de $3 a más de $15 millones. Pero el intendente insiste en que se puede y se debe crecer más.

"Profunda tristeza"

Mientras tanto, la salida de La letra chica, uno de los programas que redefinió la identidad reciente del canal, generó reacciones inmediatas. Leonardo Pérez, exdirector de Contenidos y Programación, lamentó la situación en un mensaje difundido entre colegas citado por El Observador.

Allí expresó su “profunda tristeza por la pérdida de fuentes laborales” y por el cierre de espacios donde “la comunicación e información alternativa encontraba un lugar”. Agregó que en sus cinco años de gestión “jamás se nos pasó por la cabeza dejar a ningún laburante sin trabajo”, y : “Sin programas como La letra chica o Sin Fronteras, ¿de qué manera alternativa se informará la gente?”. y planteó una pregunta que resuena puertas adentro y afuera: “Sin programas como La letra chica o Sin Fronteras, ¿de qué manera alternativa se informará la gente?”.

Ciganda prevé relanzar el streaming en 2026 tras una pausa similar a la de este año y reemplazar el ciclo periodístico por un nuevo formato.