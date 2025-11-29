Pese a la negativa del gobierno, el Pit-Cnt difundirá el 1% en asambleas ciudadanas

Sergio Sommaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt quien actuó como coordinador de los trabajos que desembocaron en la propuesta que apunta a que el Estado se haga de más recursos para abatir la pobreza infantil, dijo que “habrá una ronda de presentación institucional y asambleas ciudadanas mano a mano con la gente en el país” para presentar las ideas que son “muy moderadas”.

Sommaruga afirmó que durante los meses de análisis se fue diseñando una propuesta “muy progresiva” cuyas alícuotas están muy lejos del 5% que llegó a tener el Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas. Y se puso cuidado, sostuvo, en tener “una mirada contemplativa” de las actividades productivas.

Recaudación de 800 millones de dólares

Las sobretasas que impulsa la central sindical apuntan a generar una recaudación adicional de hasta US$ 800 millones anuales que se volcarían al combate a la pobreza infantil.

Sommaruga comentó que nunca pensó que el debate respecto a la sobretasa se pudiese dar durante la actual etapa de la discusión presupuestal, pero cree que sí se podrá comenzar el año próximo o al promediar la actual administración y más si la población percibe que no se reduce la pobreza infantil. “Las discusiones tributarias no tienen por qué estar necesariamente subsumidas en la discusión presupuestal. Han gobernado todos los partidos y ninguno logró una solución a un drama sociológico tremendo” como la pobreza infantil, opinó.

Gobierno no lo ve con buenos ojos

Hasta ahora la postura del equipo económico del gobierno no es favorable a la idea que sí fue respaldada cuando fue delineada en grandes líneas en mayo pasado por los partidos Socialista y Comunista y otros sectores frentistas. Sommaruga respondió a quienes entienden que en lugar de más recursos para combatir la pobreza infantil, se debe direccionar mejor el gasto público. “Es un falso dilema. No estoy en contra de optimizar el gasto público y de que haya una trazabilidad”, dijo y agregó que aún así entiende que es necesario incrementar los fondos asignados a abatir la pobreza infantil.

Los autores del trabajo que presentó el Pit-Cnt calculan que en el caso de los menores de seis años, la incidencia de la pobreza en 2024 fue de 32,2%. Esto implica que uno de cada tres niños de cero a seis años vive en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. La iniciativa plantea una sobretasa a los patrimonios superiores al millón de dólares con tasas que van de 0,1 a 0,50%