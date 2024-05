Sindicato de Copsa realiza un paro de 24 horas por salarios impagos

Dirigentes del sindicato de Copsa dijeron este lunes de mañana que no se cumple con el pago de salarios completos el 10 de cada mes, y que se adeudan también licencias y retenciones judiciales.

Préstamo del BROU a Copsa

El Banco República concedió un préstamo denominado "puente" a la empresa, pero la vocera del sindicato Romina Mangino aseguró que alcanza para "cubrir las deudas de licencias y salarios vacacionales y complementarios". "No tiene nada que ver con las preocupación por los salarios", lamentó.

"No negociamos salario. Debe estar completo el día 10. Convocamos al Ministerio de Trabajo por este problema, tiene que tener una solución. No podemos seguir como estamos, mucha gente se endeuda. Es el derecho básico de cualquier trabajador", cerró.

A finales de abril hubo otro paro -en ese caso de dos días- por el mismo motivo. Se levantó luego de que se pagaran, según la empresa, todos los adeudos.

"Ya no solo tenemos incumplimientos en (los pagos de) las licencias, sino que no se nos está pagando en fecha el salario. Llega el día 10 y nunca recibimos el sueldo entero. Siempre tenemos que preguntar cuánto del sueldo nos van a pagar y a la fecha aún no se terminaron de pagar algunos salarios", dijo Mangino.

Según los trabajadores, desde la empresa se esgrime que "no hay recursos para hacer frente al salario".