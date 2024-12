Sindicato de la industria de la carne decretó paro y faltará asado fresco

Ante esto, el Poder Ejecutivo resolvió decretar la pauta salarial, lo que motiva la decisión de los trabajadores de llevar a cabo este paro de 48 horas, en el entendido que “las rondas de Consejos de Salarios son para negociar, no para decretar”.

Falero: "Complica y mucho"

Este lunes, el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Heber Falero, fue entrevistado por Telemundo y aseguró que la medida “complica y mucho”, tanto a la gente como a los trabajadores del área de ventas.

“Nos complica y mucho, nos complica a nosotros y a la gente que no va a tener el asado, principalmente el 31, es muy seguro que haya muy poco o ninguno porque al faltar faenas en estas dos semanas… Ya hay muchos colegas que no consiguieron todo lo que querían para hoy y pensaban que mañana iban a entregar porque hoy se iba a faenar”, dijo Falero.

Escaseará el asadoa fresco

Con esto, el panorama indica que escaseará el asado fresco en los puntos de venta, sobre todo de cara al 31 de diciembre, donde se suele consumir en gran cantidad.

“Por ejemplo, yo iba a pedir unas 15-20 mantas, pero no hay, no me entregaron. Hay solo un asado argentino, que hay poco, pero no hay asado fresco como le gusta a la gente, de ningún tipo. La carne se soluciona aunque haya paro porque se utilizan cajas de Brasil o Paraguay, carne no va a faltar, pero sí va a faltar el asado, que para la gente es lo fundamental, sobre todo el 31”, dijo Falero.

“Para este 24 y 25 va a haber asado, pero hay colegas que tienen cámaras chicas o que esperaban la entrega de hoy para poder vender asado fresco, y seguro se quedan sin asado. Es lamentable por la gente que tiene el asado encargado y no lo va a recibir, y por los colegas que quedan mal frente al cliente”, agregó.