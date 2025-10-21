Tensión en el puerto: transportistas bloquearon acceso por despidos "sin causal"

Contó que hubo un segundo despido, también justificado por "mala conducta", pero sin causa real aparente. “Ayer fuimos al ministerio por otro trabajador delegado despedido por notoria mala conducta sin causal tampoco. Vemos que es una actitud que se está repitiendo. Reclamamos por ese trabajador, pero por todos. Vamos a seguir hasta que logremos que se reintegre el trabajador o se revierta la sanción. Estamos dispuestos a negociar, la movilización no es para generar daño a nadie, sino para alertar a las autoridades y que nos llamen a negociar”.

Esta situación se suma al conflicto que mantiene la empresa Katoen Natie con sus trabajadores.