El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) realizó este martes un corte sorpresivo en el acceso norte del puerto de Montevideo. La medida responde a los despidos de dos trabajadores, con argumentos que el sindicato rechaza.
Este martes
Tensión en el puerto: transportistas bloquearon acceso por despidos "sin causal"
La empresa argumentó los despidos por "notoria mala conducta", mientras desde el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) aseguran que se trata de un pretexto.