Este martes

Tensión en el puerto: transportistas bloquearon acceso por despidos "sin causal"

La empresa argumentó los despidos por "notoria mala conducta", mientras desde el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) aseguran que se trata de un pretexto.

Tensión en el puerto: transportistas bloquearon acceso por despidos infundados.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) realizó este martes un corte sorpresivo en el acceso norte del puerto de Montevideo. La medida responde a los despidos de dos trabajadores, con argumentos que el sindicato rechaza.

Según consignó Telemundo, la empresa argumentó los despidos por "notoria mala conducta", mientras desde la dirigencia de Sutcra aseguran que se trata de un pretexto. "Lo echaron por ser un trabajador referente", declaró Juan Dorado, dirigente del sindicato, en referencia a uno de los despidos.

Suctra: "Una actitud que se está repitiendo"

Dorado detallo que este despido ocurrió a raíz de un siniestro de tránsito, que estaría atribído a fallas técnicas. Desde el gremio, se sostiene que el trabajador afectado ya había alertado previamente a la empresa sobre "una cantidad de desperfectos en el vehículo" involucrado, lo que pondría en tela de juicio la responsabilidad del operario en el incidente.

Contó que hubo un segundo despido, también justificado por "mala conducta", pero sin causa real aparente. “Ayer fuimos al ministerio por otro trabajador delegado despedido por notoria mala conducta sin causal tampoco. Vemos que es una actitud que se está repitiendo. Reclamamos por ese trabajador, pero por todos. Vamos a seguir hasta que logremos que se reintegre el trabajador o se revierta la sanción. Estamos dispuestos a negociar, la movilización no es para generar daño a nadie, sino para alertar a las autoridades y que nos llamen a negociar”.

Esta situación se suma al conflicto que mantiene la empresa Katoen Natie con sus trabajadores.

