Sociedad educación | ANEP |

inicial y 1° de primaria

Abrieron las preinscripciones para educación inicial y primaria para el año 2026

Las preinscripciones son obligatorias para niños de 3,4,5 y 6 que cumplan la edad requerida para abril del 2026.

Preinscripciones en educación inicial

Por Redacción de Caras y Caretas

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ha anunciado la apertura del período de preinscripciones digitales para Educación Inicial y 1° de Primaria para el año 2026.

Las inscripciones estarán habilitadas desde este lunes 15 de setiembre y hasta el 12 de octubre de 2025. El proceso es obligatorio para niños de 3, 4, 5 y 6 años que cumplan la edad requerida al 30 de abril de 2026.

Detalles del proceso de preinscripción:

  • ¿Dónde preinscribirse? Las familias deben completar el proceso a través de la plataforma GURI Familia, accesible desde el sitio web de ANEP o mediante la aplicación móvil oficial.

  • Elección de centros: Las familias pueden seleccionar hasta cinco centros educativos, con la posibilidad de elegir tres escuelas de tiempo completo y dos de tiempo regular.

  • Asignación de cupo: El sistema automatizado de la DGEIP asignará el centro educativo en función de las opciones elegidas.

  • Asistencia a las familias: Para garantizar que todas las familias puedan completar la inscripción, las escuelas brindarán apoyo directo a aquellas que no dispongan de los medios tecnológicos necesarios para realizar el trámite de forma digital.

Para más información, se recomienda visitar el sitio web oficial de la ANEP o contactar directamente a las escuelas.

