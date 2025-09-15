Abrieron las preinscripciones para educación inicial y primaria para el año 2026

La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ha anunciado la apertura del período de preinscripciones digitales para Educación Inicial y 1° de Primaria para el año 2026.
Las inscripciones estarán habilitadas desde este lunes 15 de setiembre y hasta el 12 de octubre de 2025. El proceso es obligatorio para niños de 3, 4, 5 y 6 años que cumplan la edad requerida al 30 de abril de 2026.
Detalles del proceso de preinscripción:
¿Dónde preinscribirse? Las familias deben completar el proceso a través de la plataforma GURI Familia, accesible desde el sitio web de ANEP o mediante la aplicación móvil oficial.
Elección de centros: Las familias pueden seleccionar hasta cinco centros educativos, con la posibilidad de elegir tres escuelas de tiempo completo y dos de tiempo regular.
Asignación de cupo: El sistema automatizado de la DGEIP asignará el centro educativo en función de las opciones elegidas.
Asistencia a las familias: Para garantizar que todas las familias puedan completar la inscripción, las escuelas brindarán apoyo directo a aquellas que no dispongan de los medios tecnológicos necesarios para realizar el trámite de forma digital.