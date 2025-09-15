Feria Educativa de la Costa de Oro convocó a cientos de estudiantes y familias

Laura Etchart, técnica del programa Enlace Educativo del MIDES e integrante de la Red, valoró la presencia de organismos como el Fondo de Solidaridad, Bienestar Universitario y Fundación Chamangá, que brindan apoyos a jóvenes y familias. Además, resaltó el respaldo sostenido de la Intendencia para el desarrollo de la feria.

Integración

Por su parte, la directora general de Desarrollo Humano de la comuna, Gabriela Garrido, calificó la actividad como “una jornada de integración”, destacando la participación de instituciones estatales y la generación de espacios intergeneracionales. Subrayó también las acciones orientadas a la inclusión de personas con discapacidad y la promoción de derechos.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, estuvo presente en la feria y remarcó la importancia de la participación estudiantil. Asimismo, vinculó la instancia con los desafíos educativos de Canelones, recordando el crecimiento poblacional registrado en el departamento y la necesidad de infraestructura. Anunció que en 2026 se incorporarán comedores en la educación media básica para atender situaciones de vulnerabilidad.