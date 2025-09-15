La jornada de la Feria Educativa de la Costa de Oro reunió a estudiantes, docentes y familias que pudieron conocer la oferta educativa de la región y participar en propuestas culturales, artísticas y socioeducativas. Estuvieron presentes instituciones de todos los niveles, tanto públicas como privadas, además de colectivos sociales y culturales.
Canelones
Feria Educativa de la Costa de Oro convocó a cientos de estudiantes y familias
Con el apoyo de la Intendencia de Canelones, la Red Educativa de la Costa de Oro realizó una nueva edición de la Feria Educativa, que se desarrolló el viernes 12 de setiembre en el Espacio Dínamo.