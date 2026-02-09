Alerta por estafa: ANCAPuntos advierte sobre mensajes fraudulentos y robo de datos

Desde ANCAPuntos se enfatiza de forma categórica que este mensaje NO es oficial y constituye un intento de estafa. El enlace proporcionado redirige a sitios maliciosos diseñados para capturar datos sensibles.

Recomendaciones de Seguridad

Ante esta situación, el equipo de ANCAPuntos insta a sus socios y a la población en general a extremar precauciones y seguir estas pautas de prevención:

Evite enlaces sospechosos: No haga clic en links que lleguen por mensajes no solicitados, especialmente si utilizan acortadores de URL (como t.ly).

Proteja su información: Bajo ninguna circunstancia ingrese contraseñas, pins o datos de tarjetas de crédito en sitios web accedidos a través de estos mensajes.

Canales Oficiales: Verifique siempre cualquier promoción o vencimiento de puntos a través de la aplicación oficial o la web oficial de ANCAPuntos.

Acción inmediata: Ante la duda, no responda al mensaje, bloquee el número y reporte la comunicación como spam.

“La prevención es nuestra mejor defensa contra el fraude”, recordaron desde el equipo técnico de la plataforma. La seguridad de los socios es una prioridad, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía para difundir esta alerta y evitar que más personas sean víctimas de estos ciberdelincuentes.