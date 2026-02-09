Alerta por estafa: ANCAPuntos advierte sobre mensajes fraudulentos y robo de datos

El equipo de ANCAPuntos ha emitido un comunicado urgente dirigido a todos sus socios tras detectar una serie de maniobras fraudulentas que circulan a través de servicios de mensajería instantánea. Se trata de una campaña de phishing que busca suplantar la identidad de instituciones oficiales para obtener información personal y bancaria de los usuarios.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El Modus Operandi del Fraude
Los delincuentes están enviando mensajes de WhatsApp que simulan ser notificaciones oficiales, utilizando el nombre de entidades financieras como el BROU para generar una falsa sensación de urgencia. Un ejemplo del mensaje detectado es:
“Aviso BROU: Tienes $U 48.000 puntos que vencen el 9 de febrero. No los dejes caducar, apresúrate a rescatarlos. Más información: https://t.ly/hmOj6”
Desde ANCAPuntos se enfatiza de forma categórica que este mensaje NO es oficial y constituye un intento de estafa. El enlace proporcionado redirige a sitios maliciosos diseñados para capturar datos sensibles.
Recomendaciones de Seguridad
Ante esta situación, el equipo de ANCAPuntos insta a sus socios y a la población en general a extremar precauciones y seguir estas pautas de prevención:
-
Evite enlaces sospechosos: No haga clic en links que lleguen por mensajes no solicitados, especialmente si utilizan acortadores de URL (como t.ly).
Proteja su información: Bajo ninguna circunstancia ingrese contraseñas, pins o datos de tarjetas de crédito en sitios web accedidos a través de estos mensajes.
Canales Oficiales: Verifique siempre cualquier promoción o vencimiento de puntos a través de la aplicación oficial o la web oficial de ANCAPuntos.
Acción inmediata: Ante la duda, no responda al mensaje, bloquee el número y reporte la comunicación como spam.
“La prevención es nuestra mejor defensa contra el fraude”, recordaron desde el equipo técnico de la plataforma. La seguridad de los socios es una prioridad, por lo que se solicita la colaboración de la ciudadanía para difundir esta alerta y evitar que más personas sean víctimas de estos ciberdelincuentes.