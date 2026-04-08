Anestesia bajo control: expertos uruguayos destacan protocolos tras muerte en Argentina

Desde la SAU advirtieron que cualquier uso fuera de ese ámbito “representa un riesgo crítico para la vida y es ajeno a la práctica médica”, reforzando la importancia de los protocolos vigentes.

Asimismo, destacaron que “El block quirúrgico es un espacio altamente controlado y comprometido con la seguridad del paciente y el cuidado de los profesionales que allí trabajan”, y remarcaron que el ejercicio de la anestesiología en Uruguay se apoya en estándares estrictos de seguridad, formación continua y responsabilidad ética.

Formación académica

En relación con la formación, indicaron que “tanto la Facultad de Medicina como nuestra sociedad científica, trabajan día a día para que nuestros médicos tengan una formación académica de excelencia y estén respaldados en su desempeño profesional, lo que incluye el cuidado de la salud ocupacional de los anestesiólogos. En este sentido, tenemos la convicción de que la seguridad del sistema de atención en salud se apoya en el bienestar integral de sus integrantes”.

Informaron también acerca de la existencia de una comisión específica de salud ocupacional, integrada por la SAU y la Unidad Académica, enfocada en prevenir y atender situaciones que puedan afectar a estos profesionales.

En esa línea, concluyeron que “Promovemos una cultura de cuidado mutuo y vigilancia ética, entendiendo que la salud del médico es un pilar fundamental para la seguridad del paciente”.