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Sociedad Argentina | Sociedad de Anestesiología del Uruguay | Formación académica

Cuidado, seguridad y ética

Anestesia bajo control: expertos uruguayos destacan protocolos tras muerte en Argentina

Luego de la muerte de un anestesista en Argentina, la Sociedad de Anestesiología del Uruguay informó las normas que regulan el ejercicio profesional en Uruguay.

Tras muerte en Argentina, expertos uruguayos destacan protocolos y controles.

Tras muerte en Argentina, expertos uruguayos destacan protocolos y controles.

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Tras el debate generado en Argentina por el consumo indebido de fármacos anestésicos —que se puso sobre la mesa luego de la muerte de un profesional vinculada al uso de estas sustancias—, la Sociedad de Anestesiología del Uruguay (SAU) junto a la Unidad Académica de Anestesiología emitieron un comunicado en el que informaron las condiciones y exigencias que rigen esta práctica en el país.

Las instituciones señalaron que el acto anestésico implica un procedimiento médico complejo que requiere monitoreo constante, tecnología adecuada para soporte vital avanzado y la intervención de especialistas con formación específica.

En ese marco, subrayaron que en Uruguay la administración de estos medicamentos “se realiza exclusivamente en entornos hospitalarios y sanatoriales debidamente habilitados”, al tiempo que indicaron que la trazabilidad y gestión de los fármacos dentro del sistema de salud “están sujetos a estrictos controles normativos”, supervisados por el Ministerio de Salud Pública.

Desde la SAU advirtieron que cualquier uso fuera de ese ámbito “representa un riesgo crítico para la vida y es ajeno a la práctica médica”, reforzando la importancia de los protocolos vigentes.

Asimismo, destacaron que “El block quirúrgico es un espacio altamente controlado y comprometido con la seguridad del paciente y el cuidado de los profesionales que allí trabajan”, y remarcaron que el ejercicio de la anestesiología en Uruguay se apoya en estándares estrictos de seguridad, formación continua y responsabilidad ética.

Formación académica

En relación con la formación, indicaron que “tanto la Facultad de Medicina como nuestra sociedad científica, trabajan día a día para que nuestros médicos tengan una formación académica de excelencia y estén respaldados en su desempeño profesional, lo que incluye el cuidado de la salud ocupacional de los anestesiólogos. En este sentido, tenemos la convicción de que la seguridad del sistema de atención en salud se apoya en el bienestar integral de sus integrantes”.

Informaron también acerca de la existencia de una comisión específica de salud ocupacional, integrada por la SAU y la Unidad Académica, enfocada en prevenir y atender situaciones que puedan afectar a estos profesionales.

En esa línea, concluyeron que “Promovemos una cultura de cuidado mutuo y vigilancia ética, entendiendo que la salud del médico es un pilar fundamental para la seguridad del paciente”.

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