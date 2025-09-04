Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad BPS | devolución | Fonasa

Saldos de 2024

BPS: ¿Cuándo comienza la devolución del Fonasa y cómo saber si tengo saldo para cobrar?

El BPS informó que la devolución estimada del Fonasa supera los 7.700 millones de pesos para trabajadores y jubilados comprendidos.

 Foto: FocoUy
El Banco de Previsión Social (BPS) anunció que a partir del lunes 8 de setiembre, los usuarios podrán consultar si tienen saldo a favor por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La devolución, que supera los 7.700 millones de pesos, se hará efectiva a partir del 22 de setiembre.

Según lo confirmado por la presidenta del BPS, Jimena Pardo, el reembolso corresponde a los trabajadores y jubilados que, en 2024, tuvieron ingresos nominales superiores a los topes establecidos.

¿Quiénes recibirán la devolución Fonasa?

  • Trabajadores: Ingreso promedio mensual superior a $113.167 nominales.

  • Jubilados o pensionistas: Ingreso promedio mensual superior a $122.598 nominales.

Cómo consultar si tienes saldo a favor:

A partir del lunes 8 de setiembre se podrán realizar las consultas

  • En línea: A través del sitio web del BPS, en el servicio “Consultar detalle de devolución Fondo Nacional de Salud (Fonasa)” para quienes tienen usuario personal.

  • Por teléfono: Llamando al 0800-2016.

  • WhatsApp: Enviando un mensaje al 092 366 272.

  • Web: En la sección “Consulta de devolución Fonasa ¿Estoy comprendido?”.

Métodos y fechas de cobro:

  • Depósito automático: Los usuarios con una cuenta bancaria vinculada al BPS recibirán el depósito el 22 de setiembre.

  • Pago presencial: Quienes no tienen cuenta bancaria asociada podrán cobrar entre el 22 y el 26 de setiembre en locales de Abitab, Redpagos, supermercados El Dorado, ANDA o en la sede del BPS en Montevideo. El pago se organizará según el último dígito de la cédula de identidad.

Temas

Dejá tu comentario

