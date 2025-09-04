BPS: ¿Cuándo comienza la devolución del Fonasa y cómo saber si tengo saldo para cobrar?

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció que a partir del lunes 8 de setiembre, los usuarios podrán consultar si tienen saldo a favor por el Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La devolución, que supera los 7.700 millones de pesos, se hará efectiva a partir del 22 de setiembre.
Saldos de 2024
El BPS informó que la devolución estimada del Fonasa supera los 7.700 millones de pesos para trabajadores y jubilados comprendidos.