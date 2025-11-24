Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad observatorio nacional |

Un problema grave

Bullying: proponen crear un observatorio nacional para registrar y enfrentar casos

El 19% de los suicidios o intentos de suicidio de menores se encuentra vinculado a situaciones de bullying: el proyecto apunta a protocolos obligatorios.

Bullying: proponen crear un observatorio nacional para registrar y enfrentar casos.

Un grupo de diputados del Partido Nacional, Colorado e Independiente presentó un proyecto de ley para reforzar la prevención y el abordaje del bullying y el ciberbullying en centros educativos, alertando que la falta de políticas claras “ha permitido que el problema se expanda una cultura del chivo expiatorio”, donde se minimiza al agresor y se responsabiliza a la víctima.

Una iniciativa contra el bullying

La iniciativa plantea que ese enfoque no solo profundiza el daño psicológico, sino que también consolida un modelo educativo que tolera dinámicas violentas y desatiende el sufrimiento de los afectados. Por eso, los legisladores proponen reconocer formalmente el fenómeno, exigir protocolos de actuación para todas las instituciones, fortalecer la formación docente y definir medidas específicas tanto para la protección de las víctimas como para la intervención con los agresores.

Entre los puntos centrales destaca la creación de un Observatorio Nacional de Bullying y Ciberbullying, encargado de recopilar estadísticas, centralizar denuncias y monitorear la aplicación del futuro Plan Nacional de Prevención del Bullying, cuya elaboración quedaría en manos del Ministerio de Educación y Cultura. El observatorio contará con un Registro Unificado de Casos, de carácter reservado y confidencial, donde las entidades educativas deberán reportar periódicamente los episodios detectados y las acciones tomadas.

Cifras que reflejan la gravedad del problema

El proyecto incorpora además cifras del Ministerio de Salud Pública que preocupan ya que el 19% de los suicidios o intentos de suicidio en menores estaría vinculado a episodios de acoso, un dato que los autores consideran determinante para avanzar en respuestas institucionales más firmes.

La propuesta define el bullying como un maltrato físico, verbal, psicológico o social sostenido en el tiempo, con intención de intimidar, excluir o humillar. También subraya el impacto creciente del ciberbullying, una modalidad que —al ocurrir en redes sociales, plataformas virtuales o correo electrónico— puede sostenerse de forma permanente y amplificarse a nivel público, superando las fronteras del centro educativo.

El rol de los docentes en la prevención

Otra disposición clave es que todo docente o autoridad que tome conocimiento de un caso deberá comunicarlo de inmediato a la dirección y al referente designado por la institución. A su vez, los centros educativos deberán garantizar apoyo integral a las víctimas, incluyendo contención emocional, asistencia psicológica y adecuaciones en el entorno escolar. En paralelo, deberán aplicar medidas educativas y restaurativas para los agresores, evitando respuestas exclusivamente punitivas y promoviendo su reintegración.

Los parlamentarios insisten en que el combate al acoso exige también un cambio cultural que devuelva centralidad a la empatía, el respeto y la responsabilidad compartida. Y que enseñar a “no aliarse con los victimarios” y a no callar es parte de una reparación simbólica necesaria para transformar la convivencia en los espacios educativos.

