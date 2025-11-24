Carmelo tuvo su mejor fin de semana náutico desde antes de la pandemia

Cómo se distribuyó el arribo de embarcaciones

De acuerdo con los datos oficiales de la Subprefectura de Carmelo correspondientes a noviembre de 2025, el movimiento se concentró de la siguiente forma:

Atracadero de Carmelo : 75 embarcaciones – 257 tripulantes

: 75 embarcaciones – 257 tripulantes Puerto Camacho : 28 embarcaciones – 145 tripulantes

: 28 embarcaciones – 145 tripulantes Yacht Club Buena Vista : 10 embarcaciones – 40 tripulantes

: 10 embarcaciones – 40 tripulantes Puerto Conchillas: 2 embarcaciones – 5 tripulantes**

Total: 115 embarcaciones y 447 tripulantes registrados (algunos visitantes llegaron por tierra para sumarse a las tripulaciones).

Si bien la cifra oficial marca 447 tripulantes registrados, se estima que el número de visitantes superó ampliamente los 450 debido a turistas que llegaron por tierra para sumarse a las tripulaciones.

Impacto económico y consolidación como destino de Río de la Plata

El flujo turístico se tradujo en un importante beneficio económico para la zona: bodegas, restaurantes, comercios, paseos guiados y servicios turísticos trabajaron a capacidad plena durante los tres días. Operadores consultados coincidieron en que este repunte ratifica el posicionamiento de Carmelo como uno de los destinos preferidos para el turismo en yate y vela, tanto para navegantes uruguayos como argentinos.

Para la industria náutica local, el fin de semana XXL no solo marcó un récord, sino que también dejó expectativas altas para la próxima temporada estival. Operadores privados y autoridades departamentales confían en que, si se mantienen las condiciones actuales, Carmelo podría encadenar una de sus mejores temporadas de los últimos años.