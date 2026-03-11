Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad pronóstico | Inumet |

El otoño se viene con todo

Pronóstico: prevén jornada ventosa con nubosidad en aumento para este miércoles

El ingreso de vientos del este genera un descenso de temperaturas, nubosidad y probables lluvias aisladas en el centro y este del país.

Pronóstico
Uruguay atraviesa este miércoles 11 de marzo una jornada caracterizada por la transición hacia condiciones más otoñales, según los reportes actualizados del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y los modelos de precisión de Windguru. La presencia de un centro de alta presión de 1025 hPa sobre el Atlántico Sur está condicionando el estado del tiempo en la región, favoreciendo el ingreso de vientos constantes del sector este.

Inumet, Metsul y Windguru

De acuerdo con el pronóstico oficial de Inumet, se espera un cielo algo nuboso con períodos de cubierto en todo el territorio. El organismo advierte por la probabilidad de precipitaciones escasas y aisladas, principalmente en las zonas centro, noreste y este del país. Las temperaturas en el área metropolitana oscilarán entre una mínima de 15°C y una máxima de 24°C, mientras que en el litoral oeste el termómetro podría alcanzar los 29°C.

Por su parte, el observatorio MetSul ha señalado que la masa de aire frío que interactúa sobre el océano está generando abundante nubosidad baja y media, lo que mantiene las temperaturas máximas por debajo de los niveles registrados en semanas anteriores. Según MetSul, este fenómeno de "confort térmico" se consolidará en los próximos días, alejando la posibilidad de nuevas olas de calor en el corto plazo, aunque persisten advertencias por la formación de neblinas y bancos de niebla durante las primeras horas del día.

En cuanto a las condiciones de navegación y deportes náuticos, los modelos de Windguru indican una jornada de vientos persistentes con intensidades promedio de 15 a 20 nudos (28-37 km/h). Se prevén rachas de hasta 50 km/h, especialmente en los departamentos costeros de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. Esta actividad eólica, predominante del sector Este-Noreste, generará un incremento en el oleaje, con alturas que podrían alcanzar los 1.2 metros en la zona este.

Para el resto de la semana, los tres centros meteorológicos coinciden en una tendencia de estabilidad climática, con un ligero ascenso de las temperaturas hacia el viernes y una baja probabilidad de lluvias significativas hasta el próximo domingo.

Temas

