Pronóstico: prevén jornada ventosa con nubosidad en aumento para este miércoles

En cuanto a las condiciones de navegación y deportes náuticos, los modelos de Windguru indican una jornada de vientos persistentes con intensidades promedio de 15 a 20 nudos (28-37 km/h). Se prevén rachas de hasta 50 km/h, especialmente en los departamentos costeros de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. Esta actividad eólica, predominante del sector Este-Noreste, generará un incremento en el oleaje, con alturas que podrían alcanzar los 1.2 metros en la zona este.

Para el resto de la semana, los tres centros meteorológicos coinciden en una tendencia de estabilidad climática, con un ligero ascenso de las temperaturas hacia el viernes y una baja probabilidad de lluvias significativas hasta el próximo domingo.