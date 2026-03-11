Uruguay atraviesa este miércoles 11 de marzo una jornada caracterizada por la transición hacia condiciones más otoñales, según los reportes actualizados del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y los modelos de precisión de Windguru. La presencia de un centro de alta presión de 1025 hPa sobre el Atlántico Sur está condicionando el estado del tiempo en la región, favoreciendo el ingreso de vientos constantes del sector este.
El otoño se viene con todo
Pronóstico: prevén jornada ventosa con nubosidad en aumento para este miércoles
El ingreso de vientos del este genera un descenso de temperaturas, nubosidad y probables lluvias aisladas en el centro y este del país.