Cuando Cuba más lo necesita: encuentro de solidaridad en el Paraninfo

La actividad se realizará el miércoles 18 de marzo a las 19:00 horas en el Paraninfo de la Universidad de la República, en Montevideo.

El encuentro tendrá diálogo y análisis de la situación actual de Cuba, con la participación de invitados vinculados a la historia del exilio político y a las redes de solidaridad con el país caribeño.

Entre quienes participarán se encuentra Graciela Ubach, médica que vivió el exilio político en la isla, así como Gregory Randall, ingeniero e integrante de una familia que encontró refugio en Cuba durante períodos de persecución política en el Cono Sur.

Graciela Ubach

También formarán parte de la actividad integrantes del propio Grupo de Hijxs de Exiliadxs Políticxs en Cuba y otros invitados vinculados históricamente a los movimientos de solidaridad con la isla.

Además del intercambio y las intervenciones, la convocatoria incluye una dimensión concreta de apoyo, se invita a quienes asistan a colaborar con medicamentos o insumos médicos que serán enviados de forma solidaria a Cuba.

“El pueblo cubano atraviesa una situación compleja y hoy necesita de la solidaridad internacional”, señalan desde la convocatoria.

Bajo esa premisa, el encuentro propone recuperar también la memoria de los vínculos históricos entre Cuba y los exiliados políticos de América Latina, especialmente durante las dictaduras del siglo XX, cuando la isla recibió a miles de personas perseguidas en la región.

Con ese espíritu, la consigna que guía la convocatoria es clara: “Hoy Cuba te necesita”. El encuentro busca reunir a quienes deseen reflexionar sobre la situación actual del país y, al mismo tiempo, aportar una ayuda concreta a su población.