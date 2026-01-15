Circula un video falso del ministro del Interior: la Policía pidió no compartir

Asimismo, la Policía Nacional solicitó expresamente no compartir el video bajo ninguna circunstancia. La difusión, aun con la intención de advertir a terceros, contribuye a amplificar el alcance del contenido engañoso y fortalece las cadenas de desinformación que este tipo de prácticas busca instalar.

En su mensaje, la institución recordó que toda la información oficial del Gobierno y de la Presidencia de la República se comunica exclusivamente a través de canales institucionales verificados. Cualquier anuncio, advertencia o declaración atribuida a autoridades nacionales que no provenga de esas vías debe ser considerada sospechosa y sometida a verificación antes de ser replicada.

Deepfakes

El uso de deepfakes representa un desafío creciente para las democracias y para los sistemas de información pública. La posibilidad de recrear con alto grado de realismo la imagen, la voz y los gestos de figuras públicas incrementa el riesgo de manipulación de la opinión pública y de fraudes dirigidos a sectores amplios de la sociedad. En este contexto, la alerta de la Policía Nacional se inscribe en una estrategia preventiva orientada a reducir el impacto de estas prácticas.

Desde la fuerza policial se subrayó que la ciudadanía cumple un rol clave frente a estos fenómenos. La verificación previa de los contenidos, la consulta en fuentes oficiales y la abstención de compartir material dudoso son acciones fundamentales para frenar la propagación de noticias falsas y proteger a posibles víctimas de delitos informáticos.

En esa línea, el recordatorio “si le llega un video o contenido sospechoso, consulte antes de compartir” apunta a reforzar hábitos de consumo responsable de información en entornos digitales. La advertencia cobra especial relevancia en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, donde la viralización suele producirse con rapidez y sin filtros.

La Policía Nacional continúa monitoreando la circulación de este y otros contenidos similares, al tiempo que exhorta a denunciar publicaciones engañosas para facilitar su identificación y eventual eliminación.