No se deje engañar

Circula un video falso del ministro del Interior: la Policía pidió no compartir

La Policía Nacional advirtió sobre un video falso generado con inteligencia artificial que usa la imagen del ministro del Interior.

&nbsp;Video falso en redes sociales que utiliza la imagen del ministro del Interior, Dr. Carlos Negro.

El material detectado presenta al jerarca del Ministerio del Interior aparentemente brindando declaraciones o promoviendo mensajes que no fueron emitidos por él ni por ningún organismo oficial del Estado. La Policía fue categórica al señalar que el video no solo es falso, sino que podría formar parte de un intento de estafa digital o phishing, una modalidad delictiva orientada al robo de datos personales o financieros.

Instrucciones urgentes

Ante esta situación, las autoridades difundieron una serie de instrucciones urgentes dirigidas a la población. En primer lugar, recomendaron no ingresar al enlace asociado al video o a la publicación en la que se comparte el contenido falso. El acceso a este tipo de links puede derivar en la instalación de software malicioso o en la captación indebida de información sensible.

Asimismo, la Policía Nacional solicitó expresamente no compartir el video bajo ninguna circunstancia. La difusión, aun con la intención de advertir a terceros, contribuye a amplificar el alcance del contenido engañoso y fortalece las cadenas de desinformación que este tipo de prácticas busca instalar.

En su mensaje, la institución recordó que toda la información oficial del Gobierno y de la Presidencia de la República se comunica exclusivamente a través de canales institucionales verificados. Cualquier anuncio, advertencia o declaración atribuida a autoridades nacionales que no provenga de esas vías debe ser considerada sospechosa y sometida a verificación antes de ser replicada.

Deepfakes

El uso de deepfakes representa un desafío creciente para las democracias y para los sistemas de información pública. La posibilidad de recrear con alto grado de realismo la imagen, la voz y los gestos de figuras públicas incrementa el riesgo de manipulación de la opinión pública y de fraudes dirigidos a sectores amplios de la sociedad. En este contexto, la alerta de la Policía Nacional se inscribe en una estrategia preventiva orientada a reducir el impacto de estas prácticas.

Desde la fuerza policial se subrayó que la ciudadanía cumple un rol clave frente a estos fenómenos. La verificación previa de los contenidos, la consulta en fuentes oficiales y la abstención de compartir material dudoso son acciones fundamentales para frenar la propagación de noticias falsas y proteger a posibles víctimas de delitos informáticos.

En esa línea, el recordatorio “si le llega un video o contenido sospechoso, consulte antes de compartir” apunta a reforzar hábitos de consumo responsable de información en entornos digitales. La advertencia cobra especial relevancia en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, donde la viralización suele producirse con rapidez y sin filtros.

La Policía Nacional continúa monitoreando la circulación de este y otros contenidos similares, al tiempo que exhorta a denunciar publicaciones engañosas para facilitar su identificación y eventual eliminación.

