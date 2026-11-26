Impacto en la biodiversidad marina y ausencia de controles

Entre los argumentos presentados, señalaron los impactos que la actividad sísmica puede generar sobre la vida marina. Para eso, citaron un informe técnico elaborado por ocho científicos uruguayos que la describe como una de las "fuentes de ruido más intensas generadas por una actividad industrial en el océano". Entre sus posibles efectos mencionaron la muerte de zooplancton, huevos y larvas, daños auditivos en peces y afectaciones a ballenas y delfines.

También cuestionaron la ausencia de estudios de línea de base para evaluar las condiciones del ecosistema antes de las campañas. Al respecto, recordaron que el técnico ministerial Pablo Maneiro reconoció que "una línea de base para esta campaña específica no se realizó", mientras que Marisa Hutton, del Área de Evaluación Ambiental, afirmó que "el Ministerio de Ambiente no realiza líneas de base para los proyectos".

Otro de los cuestionamientos apunta a los mecanismos de monitoreo y mitigación. Las organizaciones sostienen que los efectos de la sísmica pueden alcanzar distancias superiores a los mil metros establecidos como zona de protección para cetáceos. Además, señalaron que no existen medidas de protección para peces, huevos, larvas y plancton.

En relación con los varamientos de mamíferos marinos, citaron a la gerenta del Área de Protección de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, Mariana Ríos, quien declaró: "Entonces es muy difícil poder descartar sísmica". También remarcaron que no existe un monitoreo sistemático que permita confirmar o descartar esa relación.

Finalmente, cuestionaron la independencia de los controles, ya que las empresas proporcionan los equipos, contratan observadores y participan en la logística de las inspecciones.

Las organizaciones sostienen que los contratos vulneran el orden público ambiental, comprometen el Santuario de Ballenas y Delfines y constituyen un abuso de derecho.