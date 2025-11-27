Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad veredas | Mario Bergara | Montevideo

Intendencia

¿Cómo es el plan de Mario Bergara para arreglar las veredas de Montevideo?

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, anunció que está terminado de diseñar un plan para reparar y hacer veredas nuevas. Hoy dio detalles de cómo se hará.

El intendente de Montevideo diseña un plan para arreglar las veredas.&nbsp;

 María Inés Hiriart / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, adelantó este jueves que la comuna capitalina está terminando de elaborar un plan para reparar veredas y hacer nuevas donde no hay. El jerarca explicó en una entrevista con Arriba Gente de Canal 10, algunos detalles de cómo se hará, qué veredas serán priorizadas y cómo lo pagará el vecino.

Según la normativa la vereda es responsabilidad del vecino, de la vecina. Eso no va a cambiar en términos formales, el vecino va a seguir siendo, entre comillas, el responsable, pero está claro que de esa forma, interpretando que el vecino es también quien tiene que salir a hacer la vereda, no está funcionando. Entonces vamos a tener una actitud más proactiva con un plan propio, a reconstruir cientos de kilómetros de vereda, a hacer cientos de kilómetros de vereda donde no hay”, sostuvo en el intendente.

“El plan está casi diseñado”, aseguró Bergara, quien además anunció que se harán “cientos de kilómetros de vereda”.

¿Dónde se realizarán nuevas veredas y con qué criterio?

Bergara dijo que no se podrán reparar todas las veredas de la capital, o hacer todas las veredas nuevas que se necesitan. Por eso el plan tendrá un criterio de prioridad, por ejemplo en zonas donde hay centros de estudio, hospitales o mutualistas. También donde hay paradas de ómnibus y vías de tránsito centrales.

Vamos a mostrar en un mapa dónde se va a hacer cada obra”, dijo el intendente, para que la gente sepa si le toca o no luego pagar el costo de reparación que, insistió Bergara, no sería muy caro.

¿Quién pagará el costo?

En algunos casos pagará la población en cuotas, junto a alguno de los tributos municipales y en otros correrá por cuenta de la comuna, detalló.

“Después en todo caso el vecino lo podrá financiar largamente. Acá no hay ningún afán recaudatorio ni nada por el estilo. Y en los casos de la periferia, en los barrios más vulnerables, donde difícilmente el vecino esté en condiciones de repagar la vereda, ahí se lo encarará en clave de política social”, explicó Bergara.

Acerca del costo y cómo lo pagará cada vecino de la capital, el intendente agregó: “Se le cobra específicamente, en general las veredas no son cosas demasiado onerosas. El vecino lo paga en dos, tres, cuatro años. No es algo que vaya a ser significativo”, aseguró.

