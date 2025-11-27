¿Cómo es el plan de Mario Bergara para arreglar las veredas de Montevideo?

¿Dónde se realizarán nuevas veredas y con qué criterio?

Bergara dijo que no se podrán reparar todas las veredas de la capital, o hacer todas las veredas nuevas que se necesitan. Por eso el plan tendrá un criterio de prioridad, por ejemplo en zonas donde hay centros de estudio, hospitales o mutualistas. También donde hay paradas de ómnibus y vías de tránsito centrales.

“Vamos a mostrar en un mapa dónde se va a hacer cada obra”, dijo el intendente, para que la gente sepa si le toca o no luego pagar el costo de reparación que, insistió Bergara, no sería muy caro.

¿Quién pagará el costo?

En algunos casos pagará la población en cuotas, junto a alguno de los tributos municipales y en otros correrá por cuenta de la comuna, detalló.

“Después en todo caso el vecino lo podrá financiar largamente. Acá no hay ningún afán recaudatorio ni nada por el estilo. Y en los casos de la periferia, en los barrios más vulnerables, donde difícilmente el vecino esté en condiciones de repagar la vereda, ahí se lo encarará en clave de política social”, explicó Bergara.

Acerca del costo y cómo lo pagará cada vecino de la capital, el intendente agregó: “Se le cobra específicamente, en general las veredas no son cosas demasiado onerosas. El vecino lo paga en dos, tres, cuatro años. No es algo que vaya a ser significativo”, aseguró.