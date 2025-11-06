El Ministerio de Ambiente aprobó las tres primeras reservas privadas del país, en predios ubicados en los departamentos de Artigas, Cerro Largo y Maldonado que suman 3.505 hectáreas. Con esta resolución, Uruguay cumple con los acuerdos internacionales de avanzar en la conservación de la biodiversidad y reconoce acciones privadas en la materia.
