"Es un asesino, yo no lo críe para eso": dijo la madre de Pablo Laurta

Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
En diálogo con el canal argentino A24, Estrella Laurta dijo que su hijo fue criado “rodeado de mujeres” y que no logra comprender lo ocurrido. “Esas cosas que pensás que pasan en Netflix, en una serie o en un documental, y hoy no es ajeno. Hoy está en carne propia. Mi nieto está solo en el mundo, sin su mamá, sin su abuela y con su padre que asesinó cruelmente a ambas”, manifestó.
“Realmente no puedo creer que yo haya parido a un asesino, no es la persona a la que yo crié”, señaló. La mujer contó que no tenía una buena relación con su hijo y que hacía años que no mantenían contacto. “Desde 2010, hasta después que nació Pedro, no teníamos contacto por parte de él. Yo intentaba, pero él no se comunicaba conmigo”, relató.
Sobre su nieto Pedro, único sobreviviente del ataque, expresó: “Si lo veo, lo abrazaría y le diría que la abuela está, que lo quiere. Le mostraría las fotos de cuando caminamos por Canelones y trataría de que su vida fuera lo más feliz posible”.
Pidió cadena perpetua para su hijo
Laurta pidió “cadena perpetua sin que pueda salir” para su hijo y contó que tanto su familia como los amigos de Pablo están “horrorizados” por lo sucedido.
Consultada sobre el posible móvil del doble crimen, sostuvo que su hijo “no estaba bien” y que “no aceptaba que Luna se hubiese ido con su mamá a Córdoba”. También recordó que a inicios de 2024 había sido detenido en Argentina por “desacato a la autoridad”. “Había estado en el techo de la casa de Luna. Fui hasta Córdoba y pedí una pericia psiquiátrica, pero no se la hicieron”, afirmó.
Respecto a la página Varones Unidos, de la que su hijo formaba parte, aclaró que no comparte sus ideas. “Empecé a leer el sitio y era una atrocidad lo que leía. Esas cosas nunca se hablaron en mi casa”, dijo.
Finalmente, relató que su hijo fue criado “por mujeres”. “Primero por mi abuela y después por mi mamá, porque yo trabajaba 16 horas por día. Él estuvo siempre rodeado de mujeres”, concluyó.