"Es un asesino, yo no lo críe para eso": dijo la madre de Pablo Laurta

Sobre su nieto Pedro, único sobreviviente del ataque, expresó: “Si lo veo, lo abrazaría y le diría que la abuela está, que lo quiere. Le mostraría las fotos de cuando caminamos por Canelones y trataría de que su vida fuera lo más feliz posible”.

Pidió cadena perpetua para su hijo

Laurta pidió “cadena perpetua sin que pueda salir” para su hijo y contó que tanto su familia como los amigos de Pablo están “horrorizados” por lo sucedido.

Consultada sobre el posible móvil del doble crimen, sostuvo que su hijo “no estaba bien” y que “no aceptaba que Luna se hubiese ido con su mamá a Córdoba”. También recordó que a inicios de 2024 había sido detenido en Argentina por “desacato a la autoridad”. “Había estado en el techo de la casa de Luna. Fui hasta Córdoba y pedí una pericia psiquiátrica, pero no se la hicieron”, afirmó.

Respecto a la página Varones Unidos, de la que su hijo formaba parte, aclaró que no comparte sus ideas. “Empecé a leer el sitio y era una atrocidad lo que leía. Esas cosas nunca se hablaron en mi casa”, dijo.

Finalmente, relató que su hijo fue criado “por mujeres”. “Primero por mi abuela y después por mi mamá, porque yo trabajaba 16 horas por día. Él estuvo siempre rodeado de mujeres”, concluyó.