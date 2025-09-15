Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad pasta base | Infracción grave |

En Florida

"Infracción grave": adolescente fue detenido con pasta base y condenado

Adolescente de 16 años fue detenido en Florida con pasta base de cocaína; la Justicia dispuso medidas por 12 meses.

El adolescente tenía 21 gramos de pasta base.

El adolescente tenía 21 gramos de pasta base.

 Ministerio del Interior
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Un adolescente de 16 años quedó bajo medidas socioeducativas tras ser detenido por la Brigada Departamental Antidrogas (B.D.A) de Florida con 21 gramos de pasta base de cocaína. La intervención policial, que tuvo lugar el 28 de agosto, derivó en la aplicación de medidas de responsabilidad penal diseñadas para menores.

El joven, que circulaba en bicicleta por calle Larrobla, intentó huir al percatarse de la presencia policial. Durante la fuga, descartó un envoltorio de nylon que, posteriormente, se comprobó contenía la droga. La actuación de los efectivos permitió detenerlo sin incidentes y asegurar el material incautado.

Infracción grave

Tras la detención, la autoridad judicial actuante evaluó el caso y determinó que el adolescente cometió una infracción grave a la ley penal, en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley 19.574, que tipifican delitos vinculados a la actividad delictiva asociada al narcotráfico. Como resultado, se le impuso una medida socioeducativa no privativa de libertad por un periodo de 12 meses, enfocada en su rehabilitación y reinserción social.

El caso pone en evidencia la importancia de contar con programas de responsabilidad penal adolescente, que ofrezcan alternativas a la privación de libertad, promoviendo la educación, el seguimiento y la prevención de conductas delictivas en menores de edad. La medida, de control judicial con acompañamiento socioeducativo, tiene como objetivo ayudar al joven a retomar un camino constructivo y evitar la reincidencia.

Desde la Jefatura de Policía de Florida, destacaron que este tipo de intervenciones son fundamentales para prevenir que adolescentes se vean involucrados de manera temprana en delitos relacionados con el microtráfico. Asimismo, subrayaron que la detección rápida y la respuesta inmediata de la brigada fueron importantes para que la situación no escalara.

Este suceso muestra la vulnerabilidad de los jóvenes frente a las drogas y la necesidad de acompañamiento social y educativo que los aleje de conductas delictivas en etapas formativas de sus vidas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar