"Infracción grave": adolescente fue detenido con pasta base y condenado

El caso pone en evidencia la importancia de contar con programas de responsabilidad penal adolescente, que ofrezcan alternativas a la privación de libertad, promoviendo la educación, el seguimiento y la prevención de conductas delictivas en menores de edad. La medida, de control judicial con acompañamiento socioeducativo, tiene como objetivo ayudar al joven a retomar un camino constructivo y evitar la reincidencia.

Desde la Jefatura de Policía de Florida, destacaron que este tipo de intervenciones son fundamentales para prevenir que adolescentes se vean involucrados de manera temprana en delitos relacionados con el microtráfico. Asimismo, subrayaron que la detección rápida y la respuesta inmediata de la brigada fueron importantes para que la situación no escalara.

Este suceso muestra la vulnerabilidad de los jóvenes frente a las drogas y la necesidad de acompañamiento social y educativo que los aleje de conductas delictivas en etapas formativas de sus vidas.