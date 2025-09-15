Un adolescente de 16 años quedó bajo medidas socioeducativas tras ser detenido por la Brigada Departamental Antidrogas (B.D.A) de Florida con 21 gramos de pasta base de cocaína. La intervención policial, que tuvo lugar el 28 de agosto, derivó en la aplicación de medidas de responsabilidad penal diseñadas para menores.
En Florida
"Infracción grave": adolescente fue detenido con pasta base y condenado
Adolescente de 16 años fue detenido en Florida con pasta base de cocaína; la Justicia dispuso medidas por 12 meses.