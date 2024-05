Fiscal Morales: "Hay más violencia en la sociedad y eso se refleja en la forma del homicidio"

Homicidios: han cambiado los motivos y las formas

Estos crímenes han ocurrido siempre, subrayó, pero “los motivos y las formas son las que hacen la diferencia”.

“Hay homicidios que, aunque cueste entenderlo, son reacciones humanas, un conflicto que termina en homicidio”, explicó. “Otros no los podés entender: un hecho puntual que no debería pasar de una discusión termina en una balacera. Y ya hemos visto inocentes que no tenían que ver, como los niños, que incluso mueren”.

Una de las hipótesis que se barajan, tanto en los medios como en ámbitos de la política, apunta a que este aumento dramático de los homicidios se debe al enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes.

Pero la fiscal Morales negó que esta sea la causa de la mayoría de los crímenes. Sobre esto aclaró que en buena parte de los homicidios que se están investigando en Montevideo están involucradas personas que no se ajustan al perfil de los narcos. Esto no descarta que estas personas, en su mayoría de bajos recursos, tengan “problemas con el consumo de drogas”, lo que se agrava entre quienes tiene más bajos recursos.

Morales también enfatizó que el aumento de penas no tendrá el efecto deseado, disuadir el delito. “Es difícil que cuando alguien llega a decir que ya está jugado (a matar), unos años más o menos en la cárcel no lo disuade. Año más, año menos no lo va a disuadir”.