Hombre de 28 años fue asesinado en la Curva de Maroñas: quedó en el medio de un tiroteo

Un joven de 28 años fue asesinado a las 23 horas del pasado martes 25 de noviembre en un intenso tiroteo ocurrido en la avenida 8 de Octubre esquina Vicenza, a una cuadra del Intercambiador Belloni, en la zona de la Curva de Maroñas.
Según supo Caras y Caretas, el fallecido salía de estudiar en la UTU de la zona y nada tenía que ver con el conflicto.
Asesinado recibió tiro en la cabeza y otro hombre fue herido en una pierna
En el intercambio de disparos también resultó herido de bala otro hombre, quien recibió un tiro en la pierna derecha.
Ambas víctimas fueron trasladadas por policías del Programa de Alta de Dedicación Operativa (PADO) al hospital Pasteur donde, una hora más tarde, el ciudadano paraguayo —que no contaba con antecedentes penales— murió producto de un disparo en la cabeza. Fue diagnosticado con “herida encefálica craneana con muerte cerebral”.
La otra víctima del ataque a tiros fue diagnosticada con “herida de arma de fuego en miembro inferior derecho" y "no reviste gravedad”, según el parte médico.
El lugar del hecho fue periciado por efectivos de la Policía Científica, a fin de recabar evidencias y poder dar con los responsables del ataque.
La investigación de este violento episodio está a cargo del Departamento de Homicidios, cuyos agentes hallaron en la escena del crimen, un casquillo y manchas de sangre.