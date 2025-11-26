Hombre de 28 años fue asesinado en la Curva de Maroñas: quedó en el medio de un tiroteo

Ambas víctimas fueron trasladadas por policías del Programa de Alta de Dedicación Operativa (PADO) al hospital Pasteur donde, una hora más tarde, el ciudadano paraguayo —que no contaba con antecedentes penales— murió producto de un disparo en la cabeza. Fue diagnosticado con “herida encefálica craneana con muerte cerebral”.

La otra víctima del ataque a tiros fue diagnosticada con “herida de arma de fuego en miembro inferior derecho" y "no reviste gravedad”, según el parte médico.

El lugar del hecho fue periciado por efectivos de la Policía Científica, a fin de recabar evidencias y poder dar con los responsables del ataque.

La investigación de este violento episodio está a cargo del Departamento de Homicidios, cuyos agentes hallaron en la escena del crimen, un casquillo y manchas de sangre.