Incidente en Dolores deja en evidencia situaciones de violencia en la UTU

De esta manera explicó que "en toda la UTU se están viviendo problemas de violencia. Ahora fue ese caso en Dolores, pero hay en otros lugares: En una escuela de Paysandú encontraron a un alumno con un arma, tuvieron llamar a los padres para que lo retiraran. En Salto encontraron a otro alumno con marihuana".

Para el caso de UTU de Dolores recordó que "no es un lugar que tenga problemas económicos. Son (los alumnos) casi todos hijos de trabajadores. No es que tengan problemas económicos ni sociales importantes. Pero es un grupo de tiempo completo, donde les tienen que dar desayuno y almuerzo pero no cumplen (las autoridades) con lo que prometió el consejo de UTU de brindar todo el equipamiento".

Ante estos hechos los docentes y funcionarios se reunieron en asamblea y se declararon en estado de alerta.

Reclaman soluciones y saben que estas pasan por la atención de las carencias. "Carecemos de psicólogo. En todo el departamento de Soriano no hay psicólogo, no hay asistente social, no hay educador", precisó Damisa. "Han reducido la cantidad de horas de clase en forma catastrófica. Están haciendo un destrozo en toda la enseñanza técnica y tecnológica. La idea del gobierno no es formar técnicos, es formar peones. Que sean serviles al poder dominante, serviles al patrón. Entonces sacan horas de clase, eliminan carreras enteras como electromecánica, electrotecnia, electrónica. Con todo eso el gobierno lo que logra es que salga gente sin preparación. Uno termina tercero de Bachillerato va a una facultad a hacer una carrera y va a rebotar".

Carencias en la UTU

Todos esos son "los problemas que tenemos, junto con la violencia. Ese grupo (de Dolores) ha tenido durante este año problemas de conducta. Pero en todos los centros de UTU hay problemas de violencia".

"Yo trabajo en una secuela técnica de Mercedes en Bachillerato, con jóvenes de 15 a 20 años donde los padres les dan $20 para todo el día. Se toman un café o dependen de que la UTU les de una leche chocolatada o un bizcocho y eso es lo que comen en todo el día", explicó, dando cuenta así de la realidad social que viven muchos de los alumnos.

"Esos son los problemas que estamos teniendo más los de drogas, en particular marihuana, el consumo", subrayó.

"A esos problemas hay que agregarle la falta de psicólogos, educadores, contención. De eso no hay nada. Todo lo que social lo recortaron. No les importa", concluyó Damisa.