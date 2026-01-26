Sobre las 18:30 del domingo, Policía Caminera intervino en un accidente de tránsito que presentó curiosas derivaciones. De acuerdo con la información oficial, el siniestro entre dos coches se produjo en el kilómetro 12/200 de ruta 48, en la zona de El Colorado. Cuando los agentes llegaron al lugar constataron que uno de los conductores era un adulto mayor, quien presentaba abundante sangrado y una herida de arma blanca en el cuello.
Intento de femicidio y de suicidio terminó con accidente de tránsito en Canelones
El atacante tiene 81 años, al tiempo que la víctima una mujer de 54 años está internada en Las Piedras.