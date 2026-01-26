Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad atacante | Policía Caminera | Las Piedras

Terrible

Intento de femicidio y de suicidio terminó con accidente de tránsito en Canelones

El atacante tiene 81 años, al tiempo que la víctima una mujer de 54 años está internada en Las Piedras.

Este domingo se registro un intento de femicidio en Canelones.

Luego, las actuaciones policiales detectaron manchas de sangre en la casa del hombre, cercana al lugar del choque del siniestro. En la finca, un hijo del conductor explicó que su progenitor había atacado a puñaladas a su madre, a quien él había trasladado al sanatorio CRAMI en Las Piedras.

Se comprobó luego que la mujer, de 54 años, estaba internada con "heridas múltiples con arma blanca, heridas en cráneo sin lesiones intracraneales, lesión abdominal penetrante y lesión grave trandinomuscular y en miembro superior izquierdo".

Intento de femicidio

Un intento de femicidio y posterior intento de suicidio terminó en un accidente de tránsito en la ruta 48. Un hombre de 81 años apuñaló a su pareja, una mujer de 54 años, luego se fue en un auto, chocó y finalmente se agredió a sí mismo, son las primeras conclusiones de lo ocurrido.

El agresor, de 81 años, había intentado autoeliminarse con el mismo cuchillo con el que atacara a su pareja, y presentaba heridas en el cuello. Testigos del accidente declararon que el octogenario había manifestado en voz alta su intención de matarse, y que fue luego del choque cuando se infligió los cortes.

Trasladado a un centro de salud, el agresor fue diagnosticado con "herida de arma blanca en cuello".

El conductor del otro auto es un hombre de 40 años, quien resultó ileso.

La Fiscalía dispuso “detención para el victimario, forense para los involucrados, víctima y victimario, volver a enterar con estado de salud".

