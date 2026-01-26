Intento de femicidio y de suicidio terminó con accidente de tránsito en Canelones

Intento de femicidio

Un intento de femicidio y posterior intento de suicidio terminó en un accidente de tránsito en la ruta 48. Un hombre de 81 años apuñaló a su pareja, una mujer de 54 años, luego se fue en un auto, chocó y finalmente se agredió a sí mismo, son las primeras conclusiones de lo ocurrido.

El agresor, de 81 años, había intentado autoeliminarse con el mismo cuchillo con el que atacara a su pareja, y presentaba heridas en el cuello. Testigos del accidente declararon que el octogenario había manifestado en voz alta su intención de matarse, y que fue luego del choque cuando se infligió los cortes.

Trasladado a un centro de salud, el agresor fue diagnosticado con "herida de arma blanca en cuello".

El conductor del otro auto es un hombre de 40 años, quien resultó ileso.

La Fiscalía dispuso “detención para el victimario, forense para los involucrados, víctima y victimario, volver a enterar con estado de salud".