Inumet emite alerta meteorológica: se esperan lluvias abundantes y tormentas intensas

Pronóstico detallado para el área metropolitana y Montevideo

Para la zona de Montevideo y el Área Metropolitana, el INUMET pronostica tres días de clima inestable, iniciando con el martes 09. Se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones probables en la mañana y confirmadas en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20 °C y una máxima de 22 °C, con vientos del sector Este de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

El miércoles 10 se mantendrá cubierto, con probables precipitaciones a lo largo de toda la jornada. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 24 °C. Los vientos serán del Sudeste, rotando del Sudeste al Este, con velocidades entre 10 y 40 km/h.

Finalmente, el jueves 11 presentará un cielo nuboso y cubierto. La mañana estará marcada por la presencia de nieblas y neblinas, mientras que la tarde y la noche traerán nuevas precipitaciones y probables tormentas. Las temperaturas tendrán un rango amplio, desde una mínima de 15 °C hasta una máxima de 28 °C. Los vientos serán variables del Este al Oeste, con velocidades entre 10 y 40 km/h.

El pronóstico extendido indica una mejora hacia el fin de semana, con baja probabilidad de lluvias el viernes 12 y nula el sábado 13, aunque el domingo 14 la inestabilidad regresa con alta probabilidad de precipitaciones.