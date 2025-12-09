Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad alerta | lluvias | tormentas

Inestabilidad climática

Inumet emite alerta meteorológica: se esperan lluvias abundantes y tormentas intensas

Inumet emitió alerta de color amarillo para varias zonas del país por la presencia de fuertes tormentas y precipitaciones.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) ha emitido una Advertencia Meteorológica de Nivel Amarillo por persistencia de lluvias y ha actualizado el pronóstico del tiempo para los próximos días, señalando un período de inestabilidad climática en varias regiones del país.

Advertencia meteorológica vigente (Nivel Amarillo)

El INUMET mantiene una advertencia vigente debido a una perturbación atmosférica que está generando la persistencia de lluvias abundantes y puntualmente copiosas en el territorio. La advertencia se focaliza principalmente al norte del país.

Se esperan precipitaciones que pueden alcanzar entre 20 a 40 mm en cortos períodos, junto con la probabilidad de tormentas aisladas. Las condiciones incluyen la posibilidad de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes. Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de las vías oficiales del INUMET y a tomar las precauciones necesarias.

Pronóstico detallado para el área metropolitana y Montevideo

Para la zona de Montevideo y el Área Metropolitana, el INUMET pronostica tres días de clima inestable, iniciando con el martes 09. Se espera un cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones probables en la mañana y confirmadas en la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20 °C y una máxima de 22 °C, con vientos del sector Este de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

El miércoles 10 se mantendrá cubierto, con probables precipitaciones a lo largo de toda la jornada. La temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 24 °C. Los vientos serán del Sudeste, rotando del Sudeste al Este, con velocidades entre 10 y 40 km/h.

Finalmente, el jueves 11 presentará un cielo nuboso y cubierto. La mañana estará marcada por la presencia de nieblas y neblinas, mientras que la tarde y la noche traerán nuevas precipitaciones y probables tormentas. Las temperaturas tendrán un rango amplio, desde una mínima de 15 °C hasta una máxima de 28 °C. Los vientos serán variables del Este al Oeste, con velocidades entre 10 y 40 km/h.

El pronóstico extendido indica una mejora hacia el fin de semana, con baja probabilidad de lluvias el viernes 12 y nula el sábado 13, aunque el domingo 14 la inestabilidad regresa con alta probabilidad de precipitaciones.

