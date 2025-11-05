La Fiscalía solicita imputación de Luis "Betito" Suárez

Lo investigan por lavado de activos

El fiscal Morosoli investiga si la banda Los Suárez, liderada por el Betito, está lavando el dinero del narcotráfico a través de distintos negocios en Montevideo: carnicerías, una automotora, un supermercado, un estudio contable y la casa de la contadora responsable.

Suárez estaba en libertad desde el 1° de febrero de 2023, tras cumplir una pena de un año y ocho meses de prisión por tráfico ilícito de estupefacientes; aunque había sido condenado a dos años y cuatro meses de prisión por este delito en mayo de 2021 luego de que la Policía lo detuviera.

Betito tiene otros antecedentes por narcotráfico, uso de documentación falsa, copamiento y receptación, y salió de la cárcel ocho meses antes porque redimió su pena con trabajo y estudio. Mientras estuvo privado de libertad, en el Módulo 12 del Comcar, hizo algunas materias de liceo, como historia, literatura y música.

Desde salió por última vez de la cárcel, Betito decía que se iba a dedicar a trabajar en un minimercado.