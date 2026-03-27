Motín en el Inisa: hubo toma de rehenes y fuga momentánea de internos

Los funcionarios esperan los resultados de la investigación administrativa para conocer las causas del motín, pero advierten que, a su modo de ver, es necesario repensar el servicio que brinda el Inisa.

Se repite dos semanas después

Un par de semanas atrás, el sábado 14 de marzo, en ese mismo centro del Inisa, dos adolescentes tomaron de rehenes a dos funcionarias del organismo, en el marco de un motín que terminó sin personas lesionadas.

El presidente del Inisa, Jaime Saavedra, dijo en esa oportunidad que se trató de “delincuentes de poca monta, que no sé qué se creen que son, que cometieron, en diez minutos, todo tipo de delitos”. “Este directorio y este presidente no les tienen miedo, va a tomar todas las decisiones para que se agraven las penas que tienen y que en la vida cotidiana sufran todas las consecuencias que puedan tener”, manifestó.

Las declaraciones de Saavedra fueron repudiadas por el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), que a través de un comunicado sostuvo que las expresiones del titular del Inisa “refuerzan una mirada estigmatizante y punitiva, y terminan reafirmando y reproduciendo la violencia institucional que atraviesa el sistema de reclusión de adolescentes”.