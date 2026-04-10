Mujer fue estafada mediante una falsa propuesta de inversión en oro

El pasado jueves 9 de abril, una mujer de 53 años, denunció en una comisaría de Artigas haber sido víctima de una estafa que desde el Ministerio del Interior advirtieron que refleja una modalidad delictiva con falsas propuestas laborales vinculadas a supuestas inversiones con "ganancias rápidas y aseguradas".
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El modus operandi
En este caso, la víctima fue contactada a través de redes sociales mediante una oferta que prometía ingresos diarios invirtiendo en oro. Atraída por la propuesta, la mujer empezó a realizar una serie de depósitos de dinero -tanto en pesos uruguayos como en dólares americanos- hacia cuentas bancarias y redes de cobranza indicadas por los estafadores.
Las comunicaciones comenzaron en Facebook y continuaron por WhatsApp, desde un número internacional, donde los captadores reforzaban la credibilidad del ofrecimiento y aseguraban la pronta recuperación del dinero invertido.
Sin embargo, con el correr de los días, la mujer no recibió retorno alguno por lo invertido, constatando un perjuicio económico cercano a los 60.000 pesos uruguayos.
Por disposición de la Fiscalía de Artigas, el caso fue derivado al Área de Investigaciones de Zona II de la Jefatura de Policía de ese departamento, que está trabajando en el esclarecimiento de los hechos.
La advertencia a la población del Ministerio del Interior
Este caso pone de manifiesto las diversas estrategias empleadas por organizaciones delictivas, que utilizan plataformas digitales para captar víctimas mediante engaños cada vez más elaborados. Promesas de ganancias fáciles, ofertas laborales poco claras y la urgencia en concretar transferencias son señales de alerta que no deben ser ignoradas.
Las autoridades exhortan a la población a extremar precauciones al momento de realizar transacciones económicas en línea, verificar la autenticidad de las propuestas y desconfiar de contactos provenientes de números internacionales o perfiles desconocidos. Asimismo, se recuerda la importancia de no compartir datos personales ni financieros, y de denunciar cualquier situación sospechosa.