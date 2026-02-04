Operativo en José Ignacio terminó con tres condenados por reiterados fraudes con tarjetas robadas

Al realizar la inspección del vehículo, se constató la presencia de bolsas con mercadería de aparente reciente adquisición, entre ellas productos de perfumería, prendas de vestir y cartones de cigarrillos.

Asimismo, se procedió a la incautación de dos tarjetas de crédito tipo Black y una suma aproximada de 700.000 pesos argentinos, presumiéndose que dichos efectos serían producto de hurto y que las compras habrían sido efectuadas mediante el uso de tarjetas sustraídas.

Posteriormente se logró ubicar al titular de las tarjetas, quien manifestó no haber advertido aún el faltante, estimándose que el hecho habría ocurrido en horas de la tarde, desde el interior de su vehículo estacionado en Rambla de los Vientos.

Las condenas

Ante lo expuesto, se procedió a la detención de los cuatro involucrados y, enterada la Fiscalía Letrada de 3º Turno, dispuso que sean conducidos a su despacho para las indagatorias correspondientes.

El 3 de febrero, después de prestar declaración en fiscalía, se dispuso la libertad del hombre de 36 años.

En tanto, las mujeres S.M.M.R. de 38 años, F.O.N. de 29 y un hombre de 42 de iniciales J.M.N. a la sede del Juzgado Letrado de 4° turno, donde se celebró audiencia y se dispuso la condena de S.M.M.R. y F.O.N., como autoras penalmente responsables de la comisión de reiterados delitos de fraude informático y, condenando a J.M.N. como coautor penalmente responsable de la comisión de reiterados delitos de fraude informático.

Todos deberán cumplir una pena de doce meses de prisión, la que será cumplida en un régimen de libertad a prueba con las siguientes obligaciones: los primeros seis meses deberá cumplir arresto domiciliario nocturno, F.O.N. de 00:00 a 08:00 y S.M.M.R. y J.M.N. de 22:00 a 06:00 horas y, durante la totalidad de la condena, deberá residir en un lugar determinado donde sea posible el control de la DINAMA, someterse a la orientación y vigilancia de la DINAMA, la obligación de presentarse una vez por semana a la seccional policial mas cercana a su domicilio, prestar servicios comunitarios en un régimen de una vez por semana, dos horas diarias (por el plazo máximo legal de 10 meses).