Sociedad José Ignacio | operativo | condenados

Fraude informático en el este

Operativo en José Ignacio terminó con tres condenados por reiterados fraudes con tarjetas robadas

La Policía intervino un vehículo en José Ignacio y logró incautar tarjetas de crédito robadas, dinero y mercadería presuntamente adquirida de forma fraudulenta.

Tres personas fueron condenadas en Maldonado por fraudes con tarjetas robadas.

Por Redacción Caras y Caretas

El Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV, con apoyo de Seccional 13ª y del Grupo PUMA, intervino un vehículo en José Ignacio, logrando incautar tarjetas de crédito robadas, dinero y mercadería presuntamente adquirida de forma fraudulenta. La Justicia condenó a tres personas por reiterados delitos de fraude informático bajo régimen de libertad a prueba.

El operativo en José Ignacio

El 1º de febrero, en horas de la tarde, personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV, que realizaba recorridas preventivas en la zona de La Juanita, procedió a la intervención de un vehículo en la intersección de Ruta 10 y Los Lobos, en la localidad de José Ignacio.

La actuación se llevó a cabo a partir del intercambio de información con otras zonas operacionales, mediante el cual se tenía conocimiento de que los ocupantes del vehículo, provenientes de la capital del país, estarían presuntamente vinculados a hurtos y al uso de tarjetas de crédito sustraídas.

Al realizar la inspección del vehículo, se constató la presencia de bolsas con mercadería de aparente reciente adquisición, entre ellas productos de perfumería, prendas de vestir y cartones de cigarrillos.

Asimismo, se procedió a la incautación de dos tarjetas de crédito tipo Black y una suma aproximada de 700.000 pesos argentinos, presumiéndose que dichos efectos serían producto de hurto y que las compras habrían sido efectuadas mediante el uso de tarjetas sustraídas.

Posteriormente se logró ubicar al titular de las tarjetas, quien manifestó no haber advertido aún el faltante, estimándose que el hecho habría ocurrido en horas de la tarde, desde el interior de su vehículo estacionado en Rambla de los Vientos.

Las condenas

Ante lo expuesto, se procedió a la detención de los cuatro involucrados y, enterada la Fiscalía Letrada de 3º Turno, dispuso que sean conducidos a su despacho para las indagatorias correspondientes.

El 3 de febrero, después de prestar declaración en fiscalía, se dispuso la libertad del hombre de 36 años.

En tanto, las mujeres S.M.M.R. de 38 años, F.O.N. de 29 y un hombre de 42 de iniciales J.M.N. a la sede del Juzgado Letrado de 4° turno, donde se celebró audiencia y se dispuso la condena de S.M.M.R. y F.O.N., como autoras penalmente responsables de la comisión de reiterados delitos de fraude informático y, condenando a J.M.N. como coautor penalmente responsable de la comisión de reiterados delitos de fraude informático.

Todos deberán cumplir una pena de doce meses de prisión, la que será cumplida en un régimen de libertad a prueba con las siguientes obligaciones: los primeros seis meses deberá cumplir arresto domiciliario nocturno, F.O.N. de 00:00 a 08:00 y S.M.M.R. y J.M.N. de 22:00 a 06:00 horas y, durante la totalidad de la condena, deberá residir en un lugar determinado donde sea posible el control de la DINAMA, someterse a la orientación y vigilancia de la DINAMA, la obligación de presentarse una vez por semana a la seccional policial mas cercana a su domicilio, prestar servicios comunitarios en un régimen de una vez por semana, dos horas diarias (por el plazo máximo legal de 10 meses).

