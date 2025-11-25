Plan de desvíos y cortes de tránsito por la marcha del 25N

Las líneas que circulan al centro (como 104, 180, 187, 188, 21, 60, 62, 64, CE1, D10, D11 y D9) tomarán la ruta por Tacuarembó o Barrios Amorín, Colonia, Florida y luego retomarán 18 de Julio.

En dirección hacia afuera, las líneas que utilizan las calles Buenos Aires, Liniers, San José o Barrios Amorín se desviarán por San José, Barrios Amorín, Constituyente, Tacuarembó y luego 18 de Julio. En el caso de las líneas que circulan específicamente por San José, se desviarán por Barrios Amorín y Constituyente para retomar su ruta habitual.

Las líneas 149 y 522, al centro por Ejido, desviarán por Ejido, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente, Colonia y Ejido. Las mismas líneas, en dirección a Pocitos por Yaguarón, lo harán por Mercedes, Vázquez, Martínez Trueba, Soriano y Aquiles Lanza.

Finalmente, las líneas 427 y 538 que circulan por Paraguay desviarán por Barrios Amorín, Colonia y Rondeau, y las líneas 427 y 582 que van por Río Negro tomarán Libertador, Mercedes y Vázquez.

Paradas afectadas

Quedarán suspendidas todas las paradas en 18 de Julio desde Barrios Amorín hasta Andes, así como las de Río Negro y 18 de Julio, Paraguay y 18 de Julio, Yaguarón y Mercedes, y Ejido y Colonia. Se exhorta a los usuarios a utilizar las paradas oficiales de los desvíos. Para las líneas 149 y 522 se han dispuesto paradas provisorias en Mercedes y Ejido, y en Colonia y Germán Barbato.