Plan de desvíos y cortes de tránsito por la marcha del 25N

La Intendencia de Montevideo (IM) y la División de Tránsito han anunciado un plan de cortes y desvíos de transporte público y particular con motivo de la marcha que se realiza cada año por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La medida regirá desde las 18:00 hasta las 23:00 horas.
La jornada comenzará a las 18:00 horas con una concentración en la Plaza Independencia. A las 19:00 horas se iniciará la marcha, que recorrerá la Avenida 18 de Julio hasta la explanada de la Intendencia de Montevideo. Por este motivo, se realizará un corte total de la Avenida 18 de Julio en el tramo comprendido entre las calles Barrios Amorín y Andes.
Detalles de los desvíos del transporte Público
Los desvíos del transporte público comenzarán a regir a las 18:00 horas. Las líneas que se dirigen al centro con destino a Plaza España desviarán su recorrido por Minas, Avenida Uruguay, Florida y Plaza Independencia.
Las líneas que circulan al centro (como 104, 180, 187, 188, 21, 60, 62, 64, CE1, D10, D11 y D9) tomarán la ruta por Tacuarembó o Barrios Amorín, Colonia, Florida y luego retomarán 18 de Julio.
En dirección hacia afuera, las líneas que utilizan las calles Buenos Aires, Liniers, San José o Barrios Amorín se desviarán por San José, Barrios Amorín, Constituyente, Tacuarembó y luego 18 de Julio. En el caso de las líneas que circulan específicamente por San José, se desviarán por Barrios Amorín y Constituyente para retomar su ruta habitual.
Las líneas 149 y 522, al centro por Ejido, desviarán por Ejido, Maldonado, Barrios Amorín, Constituyente, Colonia y Ejido. Las mismas líneas, en dirección a Pocitos por Yaguarón, lo harán por Mercedes, Vázquez, Martínez Trueba, Soriano y Aquiles Lanza.
Finalmente, las líneas 427 y 538 que circulan por Paraguay desviarán por Barrios Amorín, Colonia y Rondeau, y las líneas 427 y 582 que van por Río Negro tomarán Libertador, Mercedes y Vázquez.
Paradas afectadas
Quedarán suspendidas todas las paradas en 18 de Julio desde Barrios Amorín hasta Andes, así como las de Río Negro y 18 de Julio, Paraguay y 18 de Julio, Yaguarón y Mercedes, y Ejido y Colonia. Se exhorta a los usuarios a utilizar las paradas oficiales de los desvíos. Para las líneas 149 y 522 se han dispuesto paradas provisorias en Mercedes y Ejido, y en Colonia y Germán Barbato.