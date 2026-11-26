La Brigada Antidrogas de la Jefatura de Policía de Flores, bajo la dirección de la Fiscalía Letrada Departamental, concretó la Operación Issak, el mayor operativo antidrogas realizado hasta el momento en el departamento de Flores, según el Ministerio del Interior. Se desarticularon siete bocas de venta de drogas y detuvieron a 14 personas en la ciudad de Trinidad.
Operación Issak
Policía de Flores desarticuló siete bocas de drogas en Trinidad
En el mayor operativo antidrogas realizado hasta el momento en el departamento de Flores, la Policía desarticuló siete bocas y detuvo a 14 personas.