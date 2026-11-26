Condenas e imputaciones

En una primera instancia fueron detenidas 12 personas, que quedaron a disposición de la Fiscalía Letrada Departamental. Posteriormente se sumaron otras dos —una de ellas en la ciudad de Sarandí del Yi—, completando un total de 14 detenidos, entre los que figuran tres mujeres.

Luego de las audiencias correspondientes, la Justicia dispuso condenas para siete de los implicados y formalizó al resto por delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes, en las modalidades de suministro y asistencia al tráfico, entre otros tipificados.

Limpieza y tapiado de las bocas

En paralelo al trabajo policial y judicial, las autoridades mantienen una coordinación con la Intendencia Departamental para realizar tareas de limpieza y tapiado en las viviendas utilizadas para la actividad ilícita.

Asimismo, se mantienen conversaciones con propietarios de algunos inmuebles ante el estado ruinoso de ciertas estructuras, con el objetivo de avanzar en su demolición.