Un pescador encontró el cuerpo de una mujer en el Puertito del Buceo

El Jefe de Circunscripción del Río de la Plata comunicó que en la mañana de este martes, efectivos de la Prefectura de Trouville encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en el predio del Puertito del Buceo, situación que había sido alertada en primera instancia por un pescador de la zona quien vio el cadáver cerca del muelle oficial.