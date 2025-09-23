Un pescador encontró el cuerpo de una mujer en el Puertito del Buceo

El Jefe de Circunscripción del Río de la Plata comunicó que en la mañana de este martes, efectivos de la Prefectura de Trouville encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en el predio del Puertito del Buceo, situación que había sido alertada en primera instancia por un pescador de la zona quien vio el cadáver cerca del muelle oficial.
Según informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez, la causa de la muerte y la identidad de la víctima todavía no fueron especificadas, aunque se maneja como principal hipótesis que se trata de una mujer que había desaparecido hace tres días atrás de la zona del faro de Punta Carretas, cuya búsqueda en ese lugar no había arrojado avances.
El caso quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia de 9° Turno, a cargo de Fernando Romano, dispuso la intervención de Policía Científica en el lugar, la realización de la autopsia para que se pueda identificar la identidad de la mujer fallecida.