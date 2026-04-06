Uruguay se prepara para jornadas de inestabilidad, tormentas y vientos fuertes

Tras un inicio de abril con temperaturas atípicas, los principales servicios meteorológicos —el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la agencia brasileña MetSul y los modelos de precisión de Windguru— coinciden en un cambio drástico en el patrón atmosférico. El país entrará en una fase de inestabilidad persistente que incluirá lluvias, tormentas puntualmente fuertes y un marcado descenso térmico.
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Caras y Caretas Diario
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1. Pronóstico Oficial (Inumet): Tormentas y descenso térmico
El reporte actualizado del Inumet indica que el territorio nacional se encuentra bajo la influencia de una masa de aire húmeda e inestable. Los puntos clave para las próximas 48 a 72 horas son:
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Lunes 6 de abril: Aumento de nubosidad con desmejoramiento hacia la tarde/noche. Se esperan precipitaciones con vientos del Noreste de hasta 40 km/h.
Martes 7 de abril: Jornada crítica. Se prevén lluvias y tormentas en todo el país. Lo más destacado será la rotación del viento al sector Sur/Sureste durante la tarde, con rachas que podrían alcanzar los 60-90 km/h, especialmente en zonas costeras.
Miércoles 8 de abril: Continuidad de nubosidad y lluvias, con un marcado descenso de la temperatura máxima, que se situará en el entorno de los 21°C.
2. Análisis de MetSul: El fin del "Alargue del Verano"
Desde el observatorio brasileño MetSul, se advierte sobre el ingreso de una masa de aire de origen subpolar. Según sus modelos, este fenómeno erosionará el bloqueo de aire cálido que predominó la semana pasada, consolidando condiciones típicamente otoñales.
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Advertencia: Se enfatiza el riesgo de tormentas aisladas pero intensas y la persistencia de bancos de niebla y neblinas que reducirán la visibilidad en rutas nacionales durante las primeras horas del día.
3. Proyecciones de viento y oleaje (Windguru)
Para los sectores náuticos y zonas costeras (Montevideo, Maldonado y Rocha), los modelos de Windguru anticipan:
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Vientos: Un incremento significativo en la intensidad a partir de la noche del martes, con una dirección predominante del Sureste (SE).
- Condiciones Marítimas: Se prevé un aumento del oleaje en la zona del Río de la Plata y la costa atlántica debido a la persistencia de los vientos del sur, lo que podría generar marejadas leves.