Uruguay se prepara para jornadas de inestabilidad, tormentas y vientos fuertes

Tras un inicio de abril con temperaturas atípicas, los principales servicios meteorológicos —el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la agencia brasileña MetSul y los modelos de precisión de Windguru— coinciden en un cambio drástico en el patrón atmosférico. El país entrará en una fase de inestabilidad persistente que incluirá lluvias, tormentas puntualmente fuertes y un marcado descenso térmico.