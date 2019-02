Uruguay, ¿capital mundial de la paz?

Se reúnen en Montevideo varios países en búsqueda de una solución pacífica al conflicto de Venezuela (esta nota saldrá después del encuentro, pero fue escrita 24 horas antes). En estos temas es imposible hacer pronósticos. Si se llega a una negociación (“Propuesta México-Uruguay”), habrá que esperar sus resultados. Por ahora, veremos si hay voluntad de otros Estados de apoyarla. Todavía hay muchas incógnitas.

Neutralidad. Si el primer paso fracasara, ya no se podrá seguir adelante. Si triunfa, vendrán otras etapas más difíciles. Para ello es fundamental que haya países, como Uruguay y México, que mantengan su neutralidad.

La neutralidad por la que se ha optado es cuestionada por algunos: “Están con Chávez.” ¿Hay que explicar la neutralidad? Es algo tan sencillo, que es raro que haya gente a la que resulte complejo entenderlo. ¿Cuántas vidas se han salvado en la historia del mundo gracias a quienes tuvieron el coraje de ser neutrales?

¿Cuántas ha salvado la Cruz Roja por tener la neutralidad como principio rector?

¿Alguien cree que Suiza puede ser acusada de nazi por su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos judíos pudieron llegar a Suiza en vez de a un campo de concentración? Uruguay, ¿no fue neutral en la “Gran Guerra” y aun en la Segunda, hasta muy poco antes de su fin? Tres embajadores uruguayos de entonces fueron ungidos “Justos de Israel” por su labor humanitaria en su neutralidad.

No intervención. Me preguntan cómo, habiendo sido lobista en el exilio, no comparto las demandas de los venezolanos en el exterior. La diferencia entre aquel exilio y este es de fondo. En Uruguay había una dictadura, impuesta por Estados Unidos (EEUU) y mantenida por el poder de dicho país (ya hay muchos documentos oficiales desclasificados que lo demuestran). El gobierno de Venezuela no fue impuesto por EEUU. Por el contrario, es amenazado a diario con una posible invasión. No son raras, entonces, actitudes tan diferentes. Los uruguayos reclamábamos el cese de la intervención yanqui. La oposición venezolana la pide.

Mediación. México y Uruguay han logrado evitar meterse en los asuntos internos de Venezuela. México vivió la intervención en carne propia. Se llegó a pedir el reconocimiento de un emperador europeo para guiar sus destinos. La guerra la ganaron México y su república. Reasume el presidente Benito Juárez y acuña la frase histórica: “El respeto al derecho ajeno es la paz” (15 de julio de 1867).

Al tiempo, Uruguay honra una tradición histórica de su política exterior. Como dijo Wilson en la cámara en 1960, la intervención de la OEA en la situación interna de sus Estados miembros es “para encubrir, bajo el manto del multilateralismo, el predominio de un país muy poderoso sobre otros países muy débiles”.

Hoy Uruguay y México, por ser neutrales, protagonizan la atención mundial en la búsqueda de la paz. No aceptaron reconocer un presidente nombrado a través de Twitter desde EEUU. Hay países que lo han hecho. A ellos también les precisamos para construir la paz. Para poder ayudarlos, nosotros debemos seguir siendo neutrales.

La reunión. Se sabe que a ella vienen la Unión Europea (UE) y varios de sus miembros: Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, España, Holanda, Italia y Suecia. Además, Ecuador, Costa Rica, y Bolivia. Antes de darse a conocer la lista, México y Uruguay suscribieron su oferta de mediar por la Paz. El día miércoles los Estados del Caricom firmaron la aceptación de mediación de México y Uruguay. Se supo que Rusia, Turquía y China pidieron para estar. No se sabe qué va a pasar con ellos ni con los miembros del Caricom, cuyos representantes están ya en Montevideo pidiendo la mediación de Uruguay y México.

Mecanismos. El tema está rodeado de mucho hermetismo. Pero fuentes muy confiables, manejan los nombres de Enrique Iglesias (Uruguay), Bernardo Sepúlveda (excanciller de México) y la secretaria general iberoamericana, Rebeca Gynspan (Costa Rica) para una eventual comisión negociadora.

Para eso, como dijo el papa, se precisa el consentimiento de ambas partes. Por ahora la oposición se niega al diálogo y apuesta sólo a EEUU y a la división del ejército, jugada que puede acarrear ríos de sangre en toda la región. Aguardaremos con serenidad y esperanza.