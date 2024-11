Milonga Indie: "El clima lo es todo, sin eso el disco en vivo no tiene sentido"

Para este concierto —sigue Rodrigo— “por suerte tenemos un equipo grande, y pro, y en ese sentido estamos tranqui. En cuanto a lo estético, quizás al comienzo, uno pueda estar un poco más pendiente de algunos detalles, pensando en el registro, pero seguramente a los pocos minutos eso se pierde de vista, y lo que prima es la energía del vivo”.

¿Cuánto condiciona en lo técnico las tomas realizadas en vivo para la posterior mezcla y edición del disco?

Condiciona mucho. Lo que tocaste, es lo que tocaste. El tiempo no se puede volver atrás. De todos modos, el disco disco, ya es otro concepto y admite postproducción de todo tipo… corregir, sustituir, enmascarar, o lo que se necesite… Pero sí, partís de un piso y de un techo, que está condicionado por lo que suena ese día.

¿Tu idea es que la edición final, el material que estará en plataformas, documente el clima, la energía del toque o tu plan es trabajar con lo registrado para crear algo distinto, como una suerte de obra nueva?

Me parece que vamos a intentar algo un poco en el medio de las dos cosas. El clima lo es todo, sin eso, el disco en vivo no tiene sentido. Pero a su vez, a mí me gusta laburar mucho las canciones, el sonido, y bueno, una vez que tengamos la música sobre la mesa, vamos a tratar de llevarla a su mejor expresión, y ahí seguramente esté algo de la obra nueva. De hecho, varias canciones van a ser tocadas en versiones muy distintas a las originales, así que ya está planteada una suerte de “obra nueva” como objetivo.

¿Cuándo se lanzará el disco? ¿Tiene título ya?

La idea, con Milonga Indie, siempre ha sido “no dormirla”. Como que soy muy de la energía del momento, y no me imagino aguantando un disco en las gateras mucho tiempo… lo pienso, lo arreglo, lo grabo, lo cierro, y ya empiezo a pensar en lo que viene. En ese sentido, como siempre, dependemos de la coyuntura, y de la parte técnica, pero la idea es arrancar el 2025 ya editando y mezclando el material, y lanzarlo cuando esté. No tiene título aún. Hay que escucharlo primero… y el título saldrá de ahí.

vaccotti 2.jpg Rodrigo Vaccotti. Foto: AL.

¿Cómo están planificando el repertorio? ¿Habrá canciones nuevas además de una revisión de las creaciones de discos anteriores? En esta línea, ¿qué lugar ocuparán las canciones de “Panda”?

Bueno, “Panda” es central. Parece que hace mucho, pero salió en abril de este mismo año. Lo vamos a tocar casi todo, y a su vez el sonido de “Panda” marca un poco la estética sonora del momento de Milonga Indie. Habrá alguna canción nueva, pero sobre todo de las primeras, que serán reversionadas para el vivo, adaptadas al sonido de hoy, respetando un poco esa estética sonora que buscamos en Panda.

¿Cómo estará formada la banda?

La banda es la misma con la que presentamos “Panda” en la Sala Balzo el Sodre, Nico Noech y Juanse Gómez en las violas, Esteban en la tecla, Seba en el bajo, el “Pez” en la bata y Gonza en Samples, percu y coros. Yo sigo ahí adelante, tocando la viola y cantando.

¿Tendrán invitados especiales, como en el show con el que dieron en la Balzo?

Tendremos la presencia de Vale Volonté, que además, va a abrir el show con sus canciones. Y también contaremos con la presencia de Vale Mínima, con quien haremos una nueva versión de una de sus primeras canciones.