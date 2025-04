Lanzamiento. Martín Iglesias presenta su nueva música con pre escucha el 29 de Abril en El Hormiguero

El disco es una enorme mueca del espíritu curioso y exploratorio del artista, que con el tiempo ha desarrollado una sensibilidad única, buscando de esta manera ganarse un lugar en la nueva corriente de artistas del Uruguay.

Martín ha recibido los siguientes reconocimientos:

• Ganador de un proyecto al FONAM, primer semestre del 2024.

• Ganador del 2do premio en la categoría Rock y Pop de los Premios Nacionales de Música del 2024, con la canción “Ignífugos”.

• Ganadores a Mejor Single Rock en los Premios Graffiti en el año 2024 con Eté y Los Problems, con el sencillo “Las Palomas”.

• Nominación a Mejor Artista Nuevo en los Premios Graffiti en el año 2024 con Seba Ulivi, con el disco “La noche hacia atrás”.

• Ganadores a Mejor EP en los Premios Graffiti en el año 2021 con Eté y Los Problems, con "Mudar”.

• Nominación a Mejor Artista Nuevo en los Premios Graffiti en el año 2018 con La Hoja en la Rama, con el disco homónimo “La Hoja en la Rama”.

Sin dudas alguien tan talentoso genera intriga y por eso nos reunimos para hablar de su lanzamiento. Sin develar mucho, claro, eso lo escucharán próximamente en el lanzamiento.

Martín Iglesias:

En sí, el disco se grabó en el 2024. Todo el disco se grabó en el 2024. En el 2021 empecé con la idea de hacer el disco, lo empecé a ir armando desde 2021 hasta 2023 ya con un montón de maquetas hechas, habiendo trabajado con Garo Arakelián en la producción y llamé a Sebastián Ulivi, para empezar a formar las bases de la producción musical y ahí fue que, también, al siguiente año, al principio del 2024, me premiaron en FONAM entonces salió todo redondo. Ahí empecé a grabar las bases en Bicho Eléctrico, en el estudio Santi Montoro. Después también parte del presupuesto también me permitía grabar en el estudio de Fernando, el padre de Seba, que aparte Fernando lo que hizo no fue sólo grabar las voces sino que hizo toda una especie de coach vocal. Hizo la producción de voces, básicamente. Y después de eso, lo grabé en distintos lados, en la Pensión Cultural Milán que es un centro cultural en la Ciudad Vieja y en otros estudios.

Pregunta CYC:

Estaba viendo que a nivel musical, y ahí vas a decirme lo incorrecto o lo que de repente coincidas, que más allá que tenga un nombre y que tenga como una idea de disco en sí, hay ciertos temas que musicalmente difieren bastante entre sí, supongo que para transmitir diferentes experiencias, pero los primeros dos cortes que eligieron para el lanzamiento, uno llamado "Exilia" y el otro "Peso y Levedad" son bien distintos. Exilia da una atmósfera abrumadora - por momentos - y por otro lado el corte "Peso y Levedad" parece apelar más a "la uruguayéz" del rock con alguna influencia de lo instrumental francés, sentí ese mix.

Martín Iglesias:

Para mí hay un factor en común y es que todas las canciones fueron compuestas a partir de la guitarra, entonces yo en mi vida he pasado por esos aspectos que son de eso, de la música uruguaya hasta la música del mundo, en donde sí hay mucha influencia de todo de acá, hay influencia de Jaime Roos, de Fernando Cabrera, de los Ibarburu, secciones de música más del palo del jazz, como lo que está haciendo Martín Ibarra, por ejemplo, ahora está haciendo toda una recomposición de la obra de Mateo. Entonces, como también hay una cosa ahí de no reinventar, porque no podemos reinventar nada, pero sí innovar en algunos aspectos como la sonoridad y permite que vos te enganches saliendo de los géneros. Exilia también es un rock pop, por así decirlo, pero que está en siete cuartos, o sea, es una milonga pero es una milonga rota desde lo estructural.

Pregunta CYC:

Es interesante porque hay como diferentes investigaciones sonoras y también a la hora de unirlo con las letras.

Martín Iglesias:

Si, también colaboré con Ino Guridi y hay algunos temas con toques más electrónicos. Me gustó esa cosa de que sin bien es mi disco, es también la creación de un montón de gente con la que comparto inquietudes musicales en todo mi recorrido en la música, en distintas bandas. Son gente con la que vengo haciendo música, con la que en algún momento me he cruzado y me ha gustado mucho crear con ellos. Entonces este disco busca también contar una historia que pueda ser universal en algún punto.

Pregunta CYC:

Sin dudas son varios los colaboradores que le dan su toque de identidad propia pero volviendo más a la producción y justamente que sea con Garo Arakelián ¿Fue algo que surgió que a él le interesó el proyecto o vos fuiste por él?, ¿Cómo fue la conexión?

Martín Iglesias:

En realidad yo había trabajado con Sebastián Codoni y él también. Garo estuvo en la producción del disco de Sebastián Codoni en "Las Luces de la Carretera" y a mí me impactó mucho el cambio que tuvo Codoni ahí a nivel del trabajo del letras, fue algo que me demostró que Garo podía mejorar muchísimo la calidad de las letras, la producción de letras. Entonces yo dije: "voy a hacerlo con él", entonces le escribí y él lo que hace en realidad son talleres, no hace la producción de algo, entonces fue simplemente llevarle las letras, sentarnos con él y que él me pusiera en duda todo, absolutamente todo: "¿Y por qué decís esto que decís acá? , ¿Y por qué no lo decís de esta otra manera?, ¿Por qué tal cosa?" Entonces, te hace cuestionarte mucho. Fue un método para que yo pusiera en duda todo y realmente pudiera afirmar las cosas que realmente quería comunicar.

Pregunta CYC:

Si bien es natural que las propuestas de los diferentes artistas vayan mucho por la introspección y la investigación de estilos que les gusten, mezclarlos, etcétera, es interesante que se hagan otro tipo de cuestionamientos que no deriven en hacer todo homogéneo como parece ser "la banda sonora" de los tiempos actuales.

Martín Iglesias:

Bueno, eso tiene un punto, sí. Me parece que también se habían generado más movidas fuertes, como es a nivel colectivo, ¿viste? Las bandas suenen iguales, como hablar de las bandas de los 70´s, de los 80´s, ¿entendés? Yo creo que cada vez se está rompiendo un poco más con eso y cada vez, y es doloroso decirlo, pero cada vez hay menos bandas. Siento que cada vez hay más artistas solistas, gente que prefiere apostar desde un lugar donde la dirección está dada de una persona sola. Es también lo que me pasó a mí aunque sea una contradicción realizar un proyecto solista pero a la vez colectivo.

Pregunta CYC:

¿Expresar un camino por el que se quiere ir fue difícil?

Martín Iglesias:

No, porque mismo en la grupalidad uno termina de hacer lo propio. Tenía encajonadas un montón de ideas desde hace muchos años. La segunda canción del disco, en realidad, la compuse cuando tenía 15 años y la terminé de trabajar ahora y "Peso y Libertad", esa melodía surgió a mis 19 o 20 años. Me desperté de una siesta, de abrirle a un amigo y dije, oh, "¿esto qué carajo es?". Le abrí a mi amigo y le dije, aguantame dos segunditos, voy a grabar algo y me puse a grabar ahí y eso quedó y me quedó guardado y me acuerdo esa fue la primera canción que le mostré a Seba (Ulivi) cuando nos conocimos en 2020/ 2021 y se la mostré ,y mismo así como se la mostré, nos pusimos a componer un poco más la canción entonces ahí se adhirió otra partecita que también quedó y la terminamos recién en 2023. Tuvo varias fases. Pero sí, ha sido como un proceso lento que en realidad también en eso de yo seguir participando con otras bandas y a la vez seguir componiendo otras cosas. Ha sido como un proceso que me ha dado a entender también la paciencia que puedo llegar a tener para expresar las cosas, ¿no? Porque si no, después hubiera sido simplemente soltar mi música pero no era el momento correcto ni cómo lo quería expresar.

Pregunta CYC:

Uno de los proyectos en los que participás ,y que es muy conocido, es Eté y los Problems donde se percibe un liderazgo de Ernesto Tabárez pero sabemos que los demás integrantes también tienen sus proyectos personales como el caso de Barbara Jorcin o Iván Krisman. Supongo que por la misma necesidad de que cada uno tiene sus propios sonidos, sus ideas y sus letras que comunicar.

Martín Iglesias:

A Los Problems fuimos convocados no por compositores, fuimos convocados por instrumentistas. Yo de Ernesto he sacado un montón de saberes, ¿entendés? Que si no hubiese sido por mi entrada a Los Problems yo no hubiera podido ponerme a hacer un disco, ¿viste?. Porque también fue eso. Ir viendo todo en distintas bandas, todos los procesos, lo que es el proceso de grabación de un disco. Me acuerdo sentarme con Ernesto en el estudio que tiene él a escuchar las ideas que él tenía, que ya las tenía en ese momento para el disco nuevo (Plata) que sacamos, y claro, empezar a ver el proceso de la creación de la idea, el sentarse a trabajar en la idea, cosa que para mí era una cosa incluso mucho más básica, no sabía que implicaba tanto. Aunque en realidad no es alocado porque en una entrevista escuché que a David Bowie le había llevado 10 años no sé qué componer una de sus obras. Además este disco, más allá de la colaboración de varios artistas, es muy personal porque hablo de mi padre y hablo de un padre pirómano. Es algo literal y es algo simbólico, porque en realidad cuando yo hablo de mi padre es como que no quiero hablar sólo de mi padre, quiero hablar de lo que significa un padre que en realidad también puede representar muchas cosas, puede representar esa violencia de la gente, de los hombres, puede representar una cultura machista, de la cual uno, por lo menos en mi caso, son cosas que en mi generación ya no queremos reflejar.

Pregunta CYC:

Claro, en la generación más joven se trata de deconstruir, pero obviamente si vas 20 años para atrás o 30 años para atrás, edad de los padres de los que ahora son jóvenes, obviamente hay montón de cosas que estaban muy arraigadas en la forma de pensar y en la forma de accionar y que no se tomaban, por ejemplo, como violencia, se tomaba como algo naturalizado.

Martín Iglesias:

Totalmente normalizado, claro, pero hay un espíritu de lo ritual, de lo que ya conocés, y también hay un espíritu que busca salir de eso.

Pregunta CYC:

¿Y te sentís preparado emocionalmente para algo así?

Martín Iglesias:

Lo tomo también como esto que decía cuando hacía referencia de Jaime Roos, este tema de Jaime donde dice que no puede llorar, que habla justamente de los hombres de esas generaciones no estaba bien visto que pudieran llorar, no me lo enseñaron.

Pregunta CYC:

Sobre ese tema hay varias canciones de todas las partes del mundo sin caer en la referencia a "Boys don't cry" de The Cure pero, sí, esa crueldad que se le hizo a los varones de no estar bien visto el expresar las emociones porque todos somos seres humanos y en realidad obviamente que tenemos emociones y tenemos derecho a expresar lo que nos pasa. Pero sí, es verdad que en las sociedades machistas siempre se educó determinadas cosas no, determinados sentimientos no, Y esa deconstrucción es algo muy valiente.

Martín Iglesias:

Es un camino que quise optar y es una apuesta. Son todas apuestas. Cada canción es una apuesta en el disco. Y es una apuesta a algo nuevo desde un lugar musical, desde un lugar lírico, desde un lugar de mi canto. Todo una nueva apuesta que espero que abra otras puertas que hasta el momento no se me habían abierto.

Pregunta CYC:

La búsqueda de lo humano, eso me parece que en una época donde la inteligencia artificial, y de hecho que ésta reunión vía Google Meet, hay un "read" ahí que realiza un resumen de lo que hablamos pero eso no va a limitar a escribir esta nota con mi impronta. Todo parece ser como un silogismo matemático, porque no sería un silogismo filosófico, que se animen a ir por caminos que no están como necesariamente dentro de una estructura predeterminada.

Martín Iglesias:

Es que tengola influencia de músicos y bandas que dicen cosas, que se animan a decir cosas, que dicen cosas serias. (Fernando) Cabrera, por sin ir más lejos, es una persona que ha ha despertado lo más bello en las más crudas verdades. Y son personas que para mí son eso, las admiro por lo que me conmueve, por lo que me ha conmovido toda su obra desde ese lugar, que también es una postura filosófica. Es como más eso, la necesidad de sacar lo que uno es realmente, la honestidad de cómo uno lo quiere decir, y ahí es todo un trabajo de equilibrista, de poner en la balanza todas esas cosas. Yo necesito que alguien me escuche. Necesito que alguien me entienda, necesito que alguien corrobore mi historia. Y de ese lugar la necesidad de ir a registrar algo, a mí el registro sonoro-fonográfico es como la manera, todas las maneras de registro apuntan a lo mismo, es como mantener en vida algo que no puede sólo quedar en nuestra memoria.

La curiosidad de escuchar los temas de este disco se me tornó imprescindible así que estén atentos a las redes de Martín Iglesias y a los de la discográfica Little Butterfly Records para no perderse la oportunidad de escuchar esta apuesta a la crudeza de las emociones, a lo colectivo y a la deconstrucción.

La pre escucha del disco está prevista para el 29 de Abril en este link de El Hormiguero.