Baja: Nacional pierde un jugador titular indiscutido para enfrentar a Wanderers

Es llamativa la cantidad de estas lesiones sobre el final de la temporada, pero más allá de la seguidilla de partidos, hay otros temas como el estrés y la presión que se genera partido tras partido pueden estar afectando a los futbolistas.

El Ojito la primera opción

Ante la ausencia de Ancheta, el técnico Pablo Peirano tiene que definir por estas horas quién va en su lugar. La primera opción para el entrenador es la de Nicolás Rodríguez. El Ojito es poli funcional, juega en los dos laterales y también lo puede hacer de volante. Rodriguez recién el fin de semana pasado estuvo en la convocatoria luego de ser uno de los lesionados por desgarro en el platel tricolor. Ya tiene el alta médica, ya esta al 100% físicamente, pero no hace tiempo que no juega y habrá que ver como se maneja Peirano para el partido del domingo.

El otro que podría suplantar a Ancheta es el colombiano Hayen Palacios. El jugador llegó en el último período de pases y casi que no ha tenido minutos en la primera de Nacional. Además, cuando le tocó jugar no mostró demasiado al igual que su compatriota Patiño.

Según sus palabras es un jugador que le gusta ir más al ataque que defender. Sin embargo, el técnico no lo tuvo en cuenta en la última convocatoria, por lo cual la posibilidad de que Rodríguez sea titular crece.

Lodeiro y Juan Cruz de los Santos a la orden

Peirano tendrá dos retornos para enfrentar a Wanderers. Nicolás Lodeiro cumplió el pasado fin de semana su partido de suspensión luego de ser expulsado ante Danubio y se metería en el once inicial. El otro que tiene el alta médica y estará a la orden es Juan Cruz de los Santos, pero seguramente ocupará un lugar en el banco de suplentes.

La otra gran duda es quien acompañará a Maxi Gómez en la delantera. Gonzalo Carneiro llego a la quinta amarilla y se perderá el partido ante el bohemio. El gran candidato para ocupar esa posición en Nicolás "Diente" López que viene de una lesión y todavía no está al 100% de sus posibilidades. Otro que podría acompañar a Gómez es el nigeriano Christian Ebere.

Habrá que esperar las próximas 48 horas para saber por quien se define el técnico tricolor tanto en el lateral derecho como en ofensiva.