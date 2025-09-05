Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes

así sí

Bielsa llenó de elogios a De Arrascaeta y valoró la forma en que se dio la clasificación

"En este año he visto un jugador distinto al que conocí. Esta versión del jugador es realmente muy buena”, afirmó Bielsa sobre el jugador del Flamengo.

Marcelo Bielsa valoró la clasificación de Uruguay.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Uruguay aseguró su presencia en el próximo Mundial, al derrotar de manera contundente a Perú por 3 a 0 en el Estadio Centenario. En la conferencia de prensa luego del encuentro, el entrenador, Marcelo Bielsa mostró su satisfacción con el rendimiento y la forma en que se consiguió la victoria.

“Estoy conforme con el partido en general, es una buena forma de clasificar. El juego ofensivo y las actuaciones individuales fueron buenas", remarcó el entrenador argentina, y valoró que en las tribunas "había mucha gente" y que "por suerte" el rendimiento "fue valioso para poder ofrecerle al público”.

Bielsa se refirió a los amistosos que se vienen y adelantó que esta será una instancia en la "seguramente les demos minutos como titulares a los jugadores que menos jugaron, para que la evaluación sea más completa", y mostró la expectativa de que en estos encuentros "aparezcan futbolistas para mejorar las posibilidades del plantel”.

Al igual que lo hizo en la conferencia previa previa al encuentro de este jueves, Marcelo Bielsa fue autocrítico con su gestión al frente de la selección en donde "no logré que la calidad de los jugadores nos permitieran conseguir objetivos superiores a los conseguidos”.

Elogios para De Arrascaeta y el mediocampo de Uruguay

Durante la conferencia de prensa, Marcelo Bielsa hizo un reconocimiento "especial" para Giorgian de Arrascaeta, que ante Perú fue uno de los mejores jugadores del partido, así como al cuerpo técnico y médico del Flamengo. "En este año he visto un jugador distinto al que conocí. Esta versión del jugador es realmente muy buena”, señaló.

Además del reconocimiento del "10" de la selección, Bielsa hizo hincapié en el funcionamiento del mediocampo que "le pelea al de cualquier otro equipo", siendo este un pilar fundamental en el juego.

