Bielsa llenó de elogios a De Arrascaeta y valoró la forma en que se dio la clasificación

Al igual que lo hizo en la conferencia previa previa al encuentro de este jueves, Marcelo Bielsa fue autocrítico con su gestión al frente de la selección en donde "no logré que la calidad de los jugadores nos permitieran conseguir objetivos superiores a los conseguidos”.

Elogios para De Arrascaeta y el mediocampo de Uruguay

Durante la conferencia de prensa, Marcelo Bielsa hizo un reconocimiento "especial" para Giorgian de Arrascaeta, que ante Perú fue uno de los mejores jugadores del partido, así como al cuerpo técnico y médico del Flamengo. "En este año he visto un jugador distinto al que conocí. Esta versión del jugador es realmente muy buena”, señaló.

Además del reconocimiento del "10" de la selección, Bielsa hizo hincapié en el funcionamiento del mediocampo que "le pelea al de cualquier otro equipo", siendo este un pilar fundamental en el juego.