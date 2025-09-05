Uruguay aseguró su presencia en el próximo Mundial, al derrotar de manera contundente a Perú por 3 a 0 en el Estadio Centenario. En la conferencia de prensa luego del encuentro, el entrenador, Marcelo Bielsa mostró su satisfacción con el rendimiento y la forma en que se consiguió la victoria.
así sí
Bielsa llenó de elogios a De Arrascaeta y valoró la forma en que se dio la clasificación
"En este año he visto un jugador distinto al que conocí. Esta versión del jugador es realmente muy buena”, afirmó Bielsa sobre el jugador del Flamengo.