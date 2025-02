Clásico: altercado entre dos dirigentes y casi se van a las manos

Posteriormente, cayó una petaca de vidrio, cerca de donde estaba Maximiliano Olivera. Cuando Enrique Campos advirtió la situación, se arrimó a la charla, algo que molestó a González que consultaba a los veedores por qué no se había suspendido el partido ante la agresión sufrida por sus jugadores.

La discusión entre Campos y González subió de tono y en determinado momento, González insultó al delegado de Nacional gritándole: "Boludo".

"Yo no te insulté", respondió Campos mientras se sacaba los anteojos. Fue ahí cuando la seguridad intervino para que la cosa no pasara a mayores.

El hecho fue narrado por Daniel Banchero, periodista de VTV con acceso a la zona del túnel y corroborado en el acto por el propio Campos.

"Hubo un intento de presión indebida sobre los veedores que deben informar pero no decidir. Esta persona pretendía que tomaran decisiones y yo traté en nombre del Club Nacional de Football que eso no sucediera porque era algo que no debía suceder", explicó Campos sobre el incidente en nota con VTV.

"Fue lo mismo que pasó con (Luis) Mejía en el Campeón del Siglo donde también le tiraron una petaca que le cayó al lado", comentó Campos sobre el clásico del Torneo Apertura de 2024.

"Se equivoca la gente que insulta en vez de argumentar", comentó Campos.

"Evaristo fue a hacer su show"

Sobre el hecho de la agresión sobre Báez, Campos minimizó lo ocurrido: "Fueron conductas absolutamente individuales a impredecibles, porque una conducta colectiva es distinta. Cuando es algo tan pequeño en una tribuna donde normalmente no ocurre nada, es algo que la seguridad privada no puede prever", indicó.

"No show, más trabajo para prevenir y punto. Evaristo vino a hacer su show y se fue, siempre estuve con las manos bajas", concluyó Campos.