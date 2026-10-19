Clausura: Nacional va por el golpe en casa para depender de sí mismo

El clima en la víspera no podría ser más propicio para la gesta, ya que la hinchada tricolor agotó la totalidad de las localidades para el encuentro de esta noche. En un hecho destacado, la dirigencia accedió al pedido popular de comercializar entradas para la Tribuna Scarone —históricamente destinada a la parcialidad visitante—, la cual estará dividida por un pulmón de seguridad para albergar de manera compartida a ambas hinchadas en un estadio que lucirá colmado.

El historial entre ambos

En cuanto al historial, tricolores y fernandinos se han visto las caras en 29 oportunidades, con un saldo favorable para Nacional que suma 17 victorias frente a 7 del Depor y 5 empates. No obstante, el antecedente inmediato exige máxima concentración: en lo que va del año se enfrentaron en dos ocasiones, con sendas victorias para los de Maldonado (4 a 2 en el Apertura y un contundente 3 a 0 en el Torneo Intermedio). Para impartir justicia en este duelo crucial, la terna arbitral estará encabezada por Matías de Armas como juez principal, asistido desde las bandas por Mathias Muñiz y Pablo Llarena, mientras que en la cabina del VAR estará Johnatan Fuentes.