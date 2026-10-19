Clausura: Nacional va por el golpe en casa para depender de sí mismo

El fútbol tiene esas vueltas impredecibles que desafían cualquier pronóstico temprano. Hace apenas un mes y medio, la realidad de Nacional pintaba un horizonte oscuro y con pocas certezas, al punto de que parecía impensado que, a falta de cinco fechas para el cierre del Torneo Clausura, el conjunto tricolor pudiera depender de sus propias fuerzas para pelear el título. Sin embargo, un nuevo fine de semana donde los resultados le jugaron una guiñada perfecta volvió a encender la ilusión en tiendas albas, dejando el campeonato al rojo vivo.
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Caras y Caretas Diario
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La jornada pasada dejó movimientos claves en la parte alta de la tabla de posiciones. La derrota de Montevideo City Torque ante Albion y el resonante triunfo de Liverpool sobre Peñarol reordenaron el tablero: los negriazules lideran el Clausura con 24 puntos, seguidos por Torque con 22, mientras que Peñarol y Nacional marchan expectantes con 20 unidades. Con este panorama, si los dirigidos por Daniel Carreño logran quedarse con los tres puntos esta noche frente a Deportivo Maldonado, quedarán a solo una unidad de la cima, preparando el terreno para un choque directo infartante en la próxima fecha ante el propio Liverpool.
Carreño repetiría el once
Tanto el cuerpo técnico como el plantel son conscientes del escenario inmejorable que se les presenta. Saben que esta oportunidad se la ganaron a base de trabajo y carácter, aunque también reconocen que la fortuna de los marcadores ajenos echó una mano vital. Lejos de relajarse, Daniel Carreño no quiere dejar ningún detalle librado al azar y ya perfila el once titular que saltará a la cancha del Gran Parque Central. El equipo formaría con Alexis Martín en el arco; una línea de tres en el fondo compuesta por Luciano Rodríguez, Sebastián Coates y Francisco Calvo; un mediocampo poblado con Gastón Martirena, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Luciano González y Camilo Cándido; dejando el peso ofensivo en la dupla de ataque conformada por Tiziano Correa y Maximiliano Gómez.
El clima en la víspera no podría ser más propicio para la gesta, ya que la hinchada tricolor agotó la totalidad de las localidades para el encuentro de esta noche. En un hecho destacado, la dirigencia accedió al pedido popular de comercializar entradas para la Tribuna Scarone —históricamente destinada a la parcialidad visitante—, la cual estará dividida por un pulmón de seguridad para albergar de manera compartida a ambas hinchadas en un estadio que lucirá colmado.
El historial entre ambos
En cuanto al historial, tricolores y fernandinos se han visto las caras en 29 oportunidades, con un saldo favorable para Nacional que suma 17 victorias frente a 7 del Depor y 5 empates. No obstante, el antecedente inmediato exige máxima concentración: en lo que va del año se enfrentaron en dos ocasiones, con sendas victorias para los de Maldonado (4 a 2 en el Apertura y un contundente 3 a 0 en el Torneo Intermedio). Para impartir justicia en este duelo crucial, la terna arbitral estará encabezada por Matías de Armas como juez principal, asistido desde las bandas por Mathias Muñiz y Pablo Llarena, mientras que en la cabina del VAR estará Johnatan Fuentes.