Diego Aguirre pidió "seguir soñando en grande"

Sobre los hinchas, valoró el comportamiento que tuvieron y aseguró que “no quiero calmar” la ansiedad de la gente y el objetivo de todos es “que sigamos soñando en grande”. “Por supuesto que esto continúa, y nunca alcanza, pero nadie nos quita este momento inolvidable”.

“Cuando terminó el partido pensé en todos los hinchas de Peñarol, no en alguien particular si no en todos. Hoy Uruguay está contento, hoy Uruguay está feliz, gozando este momento”, sentenció Diego Aguirre.