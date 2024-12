Dos jugadores de Peñarol pueden recalar en Everton de Chile

Sequeira y Medina en Everton

La noticia que dio Rafael Monge que sacudió la interna de Peñarol fue el anuncio de que dos jugador seguramente saldrán del equipo en este período de pases. Uno es el de Alan Medina, jugador que tiene contrato con Peñarol hasta junio, que fue adquirido por el club León de México que pertenece al grupo Pachuca y es intención de los mexicanos que se presente el 2 de enero a comenzar la pretemporada con Everton de Chile (otro equipo propiedad del grupo Pachuca). Sin embargo, es intención de Peñarol de que el jugador continúe, aunque los mexicanos pueden decir que el jugador cambie de aires, siemapre y cuando Medina esté de acuerdo.

Monge también habló de la situación del delantero argentino Leonardo Sequeira y dijo que es muy difícil que siga en Peñarol. “Hay varios sondeos por Leo”, comentó.

“Sequeria tiene 180% de posibilidad que no siga en Peñarol. No hay chance. Hay ofertas de compra y las está evaluando el grupo (Pachuca) con su representante. Hasta que no llegue nada concreto, se presenta en Everton (de Chile, a la pretemporada)”, comentó.

El empresario señaló que Peñarol aún no hizo ninguna oferta por el atacante. “Diego (Aguirre) me manifestó la intención de que siga pero creo que Leo tiene su futuro en otra parte, nadie se manifestó de Peñarol por Leo Sequeira”, expresó.

Gimnasia y Esgrima de La Plata, otro equipo argentino y uno de Colombia consultaron por el delantero, dijo su representante.