Ithurralde catalogó de "bochornoso" lo sucedido entre River Plate y Defensor

En cuanto a las sanciones y lo estrictamente deportivo, lamentó la pérdida de jugadores "importantes" en un plantel al cuál considera corto. "Seguramente tengamos que echar mano a tercera o cuarta división para completar el plantel” , sostuvo. Además se mostró "orgulloso" con el equipo porque "jugamos partidos importantes y el equipo viene en alza”.

Los fallos contra River Plate

En la citada entrevista, Ithurralde apuntó contra los fallos arbitrales, los cuáles entiende, le quitaron la posibilidad de tener más puntos en el Apertura. “Hemos tenido mala suerte con los fallos que hoy me harían con 14 puntos. Tuvimos la posibilidad de pelear la Copa Uruguay y que se nos escape por estos errores que nos han perjudicado me genera impotencia”.

Criticó a su vez, los distintos criterios arbitrales que se manejan en los partidos y que pese a que el VAR llegó para que esto no suceda, "es una herramienta que bien utilizada es muy buena pero mal utilizada es un peligro; cambia vidas, cambia historias”. “Dentro de los criterios hay jugadas que no resisten análisis. Me preocupa cuando se pierde el sentido común”, añadió.

Sobre las polémicas de la derrota ante Defensor, se centró particularmente en la previa al segundo gol violeta, en dónde al comienzo hay una infracción de Bernal sobre Vera, y pese a esto, el VAR no participó. Criticó que “a veces van y demoran 5 minutos, no puedo creer que en la de Bernal y Vera no hayan demorado ni un minuto”.